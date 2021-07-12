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ES terá manhãs geladas e há previsão de nevoeiro durante esta semana

Frente fria esperada para parte da região Sudeste e para o Sul do Brasil não deve atingir em cheio o Espírito Santo, mas os dias vão começar com temperatura amenas

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 14:16

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

12 jul 2021 às 14:16
Frio e agasalhos
Os dias devem começar com temperaturas amenas, mas podem esquentar ao longo da tarde Crédito: Carlos Alberto Silva
O final de semana foi de tempo aberto, e a semana deve seguir assim nos próximos dias em todo o Espírito Santo. É bem verdade que estamos no inverno, mas isso não significa que teremos frio intenso ao longo de toda estação. Para esta semana, uma nova onda de frio deve fazer as temperaturas despencarem no Sul e em parte do Sudeste do Brasil, mas o território capixaba não deve ser fortemente atingido.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), até a próxima quarta-feira (14) a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas rápidas no Litoral Norte. Neste período também, há condições para formação de nevoeiro (neblina) em alguns trechos das regiões Sul, Serrana e parte do Norte capixaba.
"Em função do tempo aberto, a amplitude térmica segue elevada. Isso significa que teremos manhãs geladas e tardes quentes. No entanto, ainda não há expectativa de recordes de temperatura. O tempo nessa semana deverá ser seco", afirma o meteorologista Hugo Ramos.
Ainda segundo o meteorologista do Incaper, a massa de ar seco segue em atuação no Estado, sem expectativa de chuva, mas a partir de quinta-feira (15), os ventos começam a ganhar força e podem soprar com até moderada intensidade no litoral capixaba. Essas condições devem seguir até o final de semana.
Desta vez, a frente fria não deve nos atingir com tanta intensidade, mas ainda estamos no inverno, então novos eventos de friagem podem voltar a ocorrer nas próximas semanas.

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