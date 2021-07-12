Diversão em família: confira a programação especial dos shoppings para as férias de julho

Programação de julho do Shopping Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação

Antes da pandemia do novo coronavírus, as férias escolares de julho significavam ficar em casa para jogar videogame, ver uma série ou filme na TV ou brincar com os amigos sem muitas restrições de horário.

O período de recesso ainda é esperado, mas pode não causar a mesma empolgação porque o medo da infecção pela Covid-19, e as medidas restritivas do governo do Estado, suspenderam as aulas presenciais e os cômodos das residências viraram salas de aula.

Para ajudar na escolha do que é possível fazer fora de casa, o "Divirta-se" reuniu as atrações dos shoppings da Grande Vitória previstas para este mês. Tem cinema, piscina de bolas, torneio de futebol, parques e brinquedos para crianças, jovens e adultos.

Um detalhe importante: o funcionamento dos shoppings está relacionado ao mapa de risco para a Covid-19, apresentado semanalmente pelo Governador Renato Casagrande (PSB). Portanto, fique ligado no boletim, divulgado sempre às sextas-feiras. São esses dados que definem se os estabelecimentos podem continuar com suas atividades.

PROGRAMAÇÃO

SHOPPING VITÓRIA

Estrutura do Zico Park Crédito: Divulgação

ZICO PARK





Vitória será a primeira capital a receber o Zico Park, uma atração para crianças e adultos itinerante. O parque terá peças emblemáticas do futebol nacional e internacional que fizeram parte da trajetória vitoriosa do Zico, o Galinho de Quintino. A atração terá cinema com os gols mais importantes da sua carreira, brinquedos interativos, o museu Zico e experiências únicas e irreverentes. Nos mais de 10 ambientes, os amantes de futebol irão encontrar dentre as atrações os fundamentos aplicados nos grandes clubes e poderão vivenciar grandes jogadas, testes de chutes, controle de bola, cabeçadas e muita interação.

Quando: 15 de julho a 29 de agosto.

Ingressos: www.onticket.com.br ou nas lojas do Flamengo Nação Rubro Negra.

Valor: R$ 40.





COPA ZICO INVERNO 2021

Outro evento com o nome do jogador acontece do dia 17 a 24 de julho, a Copa Zico Inverno 2021. A entrada será franca e as competições irão reunir cerca de 1200 atletas amadores de várias escolas de futebol do país, entre 9 e 17 anos.

Inscrições: categorias amador e de sub-7 a sub-17. Disputam equipes de projetos sociais, de comunidades, de colégios, entre outros, tanto no feminino quanto no masculino. A Copa é amadora e não permite a inscrição de atletas federados. O prazo de inscrição termina no próximo dia 15 ou quando acabarem as vagas. As inscrições podem ser realizadas online, através do link: https://www.copazico.com/es/2021/inscricao.





CINEMA

Para os apaixonados por cinema, estão em cartaz os filmes “Os Croods 2: Uma nova era”, “Velozes e Furiosos 9”, “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” e a mais recente estreia “Viúva Negra”.

Programação: https://www.cinemark.com.br/vitor.





PISCINA DE BOLAS

Outra atração é o Take Kids, localizado no primeiro piso do Shopping Vitória. O espaço é um parque com brinquedos, casa de boneca, quadra de futebol e área de games. Além disso, os recreadores também interagem com várias gincanas, teatros, pinturas faciais e penteados malucos. O preço é R$ 24,00 por 30 minutos e inclui pipoca.





PONTO DE JOGOS

Para quem gosta de adrenalina e eletrônicos, tem também o Game Point, um salão de jogos e vídeo games para o entretenimento de crianças, jovens e adultos.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

O ingresso para cada brinquedo custa R$7,50 Crédito: Divulgação

MACAKIDS PARK

O evento está no piso L2 com brinquedos e cheios de aprendizado para criançada. Tem mini roda-gigante, mini torre, carrossel, trenzinho entre outras atrações. O ingresso para cada brinquedo custa R$ 7,50. Todos os sábados deste mês, das 17h às 18h, o público poderá fazer fotos com os personagens.

Horário: 13h às 22h.





TRENZINHO NO MALL

A atração infantil também está no piso L2. Um trenzinho para a família vai passear em todo o piso.

Ingresso: R$ 15 por pessoa.

Horário: 10h às 22h.





PLAY GAMES

O parque de diversões Play Games é recheado de jogos eletrônicos para toda a família. Tem tobogãs, pista de dança eletrônica e muito mais.

Local: Piso L1.

Ingresso: card recarregável R$ 2. Promoção para recarga de 50% OFF.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Programação de julho do Shopping Boulevard Vila Velha vai até dia 25 deste mês Crédito: Divulgação

CIRCUITO MUNDO GLOOB

As férias de julho vão ganhar um reforço especial com o Circuito Mundo Gloob, no Boulevard Shopping Vila Velha, até 25 de julho. Um parque dividido por cenários, cheio de atrações inspiradas na programação do Mundo Gloob. A nova área de diversão conta com os personagens Giga Blaster, Alvin e os Esquilos, DPA, EDG e Miracolous.

Entrada franca: entrada gratuita, de acordo com a disponibilidade de vagas, e é destinado a crianças entre 01 e 12 anos.

Horário: segunda a domingo, 12h às 21h (sendo que a última turma entra 20h30).

Período: até o dia 25/07.

Público: crianças de 1 a 12 anos.

SHOPPING VILA VELHA

Shopping Vila Velha oferece programação especial até o dia 31 de julho Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

ADVENTURE LAND

Uma das opções do Shopping Vila Velha para o período de férias é o parque Adventure Land. O espaço de 2200m² reabriu e mantém em funcionamento todos os seus brinquedos, mas sem as bolinhas. O parque conta com túneis, escorregadores, carrossel, um Espaço Kids com TV e ambientes temáticos para crianças menores, além de um palco e espaço para realização de apresentações.

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.

Domingo: 12h às 21h.

Ingresso: R$ 25 - tempo livre.

Acesso a brinquedos na área externa: R$ 5.





SIX ENTRETENIMENTO

Para aqueles que curtem diversão e competição uma boa pedida é a Six Entretenimento. O espaço conta com brinquedos para crianças, jovens e adultos. Entre as opções, estão drift kart, golf, snook ball, jogos de realidade virtual, árcades, escape game, passeio de trenzinho e muitos outros.

Funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 21h.

Sábado: 10h às 22h.

Domingo: 10h às 21h.

Ingresso: a partir de R$ 3,50.





FESTIVAL DE COMIDAS TÍPÍCAS

O Shopping Vila Vela preparou um Festival Gastronômico temático com oferta de quitutes e novas criações juninas em seus restaurantes e cafeterias. O festival conta com um cardápio especial com mais de 30 opções de comidas típicas, incluindo pratos clássicos e adaptações diferenciadas e acontece até 31 de julho.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Shopping Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação