Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Exposição 'Identidade Diversidade' chega ao Museu do Pescador

Mostra conta com mais de 200 obras que retratam os aspectos humanos

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:36
Exposição 'Identidade Diversidade', do artista Dejair Paulo, entra em cartaz no Museu do Pescador
Exposição 'Identidade Diversidade', do artista Dejair Paulo, entra em cartaz no Museu do Pescador Crédito: Dejair Paulo / PMV / Divulgação
O paradoxo "singularidade e pluralidade" que nos permeia e nos constitui como sociedade é o tema da próxima exposição do Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel Passos Lyrio" - o Museu do Pescador. A mostra "Identidade Diversidade", do artista Dejair Paulo, será aberta nesta terça-feira (6), com mais de 200 obras, entre vídeos, colagens, poesia, fotografias, esculturas, desenhos e pinturas.
Para a exposição, foram selecionadas obras do acervo pessoal de Dejair, que também trará novas criações concebidas especialmente para a ocasião. "Nosso objetivo é retratar os diversos aspectos humanos. Formas, cores, origens, gêneros, idades, aparências e talentos que se combinam de infinitas maneiras, que nos fazem ser únicos e, ao mesmo tempo, unidos em um mosaico de seres humanos", explica o artista.
"Vamos explorar as variadas formas estéticas e proporções humanas. Cada indivíduo possui um conjunto de características físicas e psicológicas peculiares que formam sua identidade. A exposição busca levar o público a refletir sobre a diversidade que compõe nossa sociedade e a importância de exprimir a individualidade, um ato de respeito próprio e ao outro", completou.
As visitas acontecem de forma gratuita, de de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e nos finais de semana, do meio-dia às 16 horas. A mostra fica em cartaz até o dia 12 de setembro.
O local comporta, neste momento, o número máximo de seis pessoas por vez e o uso da máscara em seu interior é obrigatório, bem como o uso de álcool em gel. Os visitantes também passam por aferição de temperatura.

Exposição 'Identidade Diversidade', do artista Dejair Paulo

AÇÃO CULTURAL

Em virtude da pandemia, para que não haja aglomeração em um evento de abertura, foi criada uma ação cultural com o artista no sábado seguinte, dia 10, das 14 às 18 horas, quando Dejair estará no Museu do Pescador recepcionando os visitantes, fazendo a monitoria da exposição e desenhando retratos, em tamanho A6 (14,8 x 10,5 cm), de alguns dos espectadores.
A cantora Karen Zanella fará uma apresentação de voz e violão, cantando músicas brasileiras, incluindo composições de sua autoria.

O ARTISTA

Dejair Paulo é um artista capixaba que se utiliza de múltiplas linguagens para se comunicar. Dança, literatura, cinema, desenhos, pinturas, cartazes, esculturas, colagens e fotografias são os seus meios para transmitir suas diversas mensagens e fazer o espectador refletir sobre os variados temas que transitam pela sociedade.
Formado em Artes Plásticas e pós-graduado em Artes Visuais, trabalhou como professor efetivo de Artes na rede pública municipal de Vitória e do Estado.
Entre seus prêmios, está o Certificado de Honra ao mérito como escritor na 6ª Feira Literária Capixaba Flic-ES.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

Veja Também

Casa 34: artista do ES faz exposição com obras que lembram a casa dos avós

Com fotos e colagens, artista capixaba faz sucesso em galeria de SP

Exposição no Maes convida para reflexão sobre o corpo humano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vitória (ES) Ilha das Caieiras Arte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados