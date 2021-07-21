Vila Velha registra 12,9 °C e tem recorde de frio do ano nesta quarta

No começo desta semana a previsão do tempo já havia avisado que a chegada de uma massa de ar frio poderia derrubar as temperaturas no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (21), pelo menos no município de Vila Velha, a previsão se confirmou. A cidade canela-verde registrou 12,9 °C, a menor marca do ano até o momento.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os 12,9 °C registrados na estação meteorológica que fica na região de Xuri, é 0,6 °C menor que os 13,5 °C na cidade no dia 2 de julho.
Ainda segundo o Incaper, mesmo sem o registro de temperaturas baixas em grande parte do Estado, o frio intenso é causado pelos ventos acelerados que provoca uma maior sensação térmica. Para os próximos dias, as temperaturas mínimas permaneçam amenas em função da presença do ar frio e seco que avança pelo centro-sul do país.
Nesta quinta-feira (22), os termômetros devem variar entre 18 °C e 26 °C na Grande Vitória. Já na região Serrana, a mínima prevista é de 10 °C, com máxima de 22 °C. Enquanto na região Sul a previsão é de mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.
Já nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros vão variar entre 13 °C e 26 °C.
AS TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA QUARTA-FEIRA (21)
- Alfredo Chaves — 13,4 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim — 10,8 °C
- Aracê, Domingos Martins — 10,7 °C
- Iúna — 9,2 °C
- Linhares — 15,6 °C
- Marilândia — 15,5 °C
- Presidente Kennedy — 13,5 °C
- São Mateus — 14,4 °C
- Venda Nova do Imigrante — 8,5 °C
- Vitória — 14,5 °C
- Vila Velha — 12,9 °C