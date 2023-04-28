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Tempo fecha e chuva vem acompanhada de raios na Grande Vitória

Clarões foram flagrados por leitores de A Gazeta na Avenida Cesar Hilal, em Vitória, e em Cariacica; previsão é de mais chuva para o feriadão do Dia do Trabalhador

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 21:25

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 abr 2023 às 21:25
O sol que fez a Grande Vitória "arder de calor" nesta quinta-feira (27) deu lugar ao clarão dos raios, temperaturas amenas e também à chuva no início da noite. Em muitos pontos da região, foi possível, inclusive, ver (e se assustar) a abundância de descargas elétricas, além do som dos trovões vindos do céu. 
Leitores de A Gazeta registraram clarões na Avenida Cesar Hilal, em Vitória, e no bairro Alzira Ramos, em Cariacica (veja acima). Apesar da mudança de tempo, não houve registros de transtornos causados pelos acumulados de chuva.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já tinha previsto uma mudança do tempo para esta quinta-feira, que deve se manter durante o feriadão do Dia do Trabalho, comemorado na segunda-feira (1º).
Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe) mostram que o município com maior incidência de raios foi Vila Velha, que teve 669 clarões no céu. Em seguida, aparece Cariacica, com seis; Vitória, com dois; e Serra, com a incidência de apenas um raio.

Previsão do tempo

próximo feriadão será novamente marcado por instabilidade e chuva frequente no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A previsão do Incaper mostra que o tempo deve começar a mudar já nesta sexta-feira (28).
O instituto também prevê sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado, fazendo com que as temperaturas diminuam em todas as regiões já na sexta-feira.
Para sábado (29) e domingo (30), a Climatempo prevê muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes do Noroeste e Leste de Minas até o Espírito Santo, com risco de chuva forte inclusive para a Grande Vitória.

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