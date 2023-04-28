Tempo fecha e chuva vem acompanhada de raios na Grande Vitória

O sol que fez a Grande Vitória "arder de calor" nesta quinta-feira (27) deu lugar ao clarão dos raios, temperaturas amenas e também à chuva no início da noite. Em muitos pontos da região, foi possível, inclusive, ver (e se assustar) a abundância de descargas elétricas, além do som dos trovões vindos do céu.

A Gazeta registraram clarões na Avenida Cesar Hilal, em Leitores deregistraram clarões na Avenida Cesar Hilal, em Vitória , e no bairro Alzira Ramos, em Cariacica (veja acima). Apesar da mudança de tempo, não houve registros de transtornos causados pelos acumulados de chuva.

Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe) mostram que o município com maior incidência de raios foi Vila Velha, que teve 669 clarões no céu. Em seguida, aparece Cariacica, com seis; Vitória, com dois; e Serra, com a incidência de apenas um raio.

Previsão do tempo

O instituto também prevê sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado, fazendo com que as temperaturas diminuam em todas as regiões já na sexta-feira.