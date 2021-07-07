Stratocumulus: nuvem gigante chama a atenção no céu da Grande Vitória

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Ainda segundo Maia, normalmente esse tipo de nuvem se forma em consequência da expansão vertical do topo de nuvens Cumulus – aquelas com contornos nítidos, que estamos acostumados a ver em dias de tempo aberto.

"Elas perduram enquanto houver o aquecimento e a inversão em pequena altitude. Normalmente é seguida por condições de céu claro à noite. Em outra situação que esse tipo de nuvem pode ser observado em função do enfraquecimento das nuvens tipo Cumulus, no fim da tarde ou à noite", completa o meteorologista.