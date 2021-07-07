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Stratocumulus: nuvem gigante chama a atenção no céu da Grande Vitória

Fenômeno foi visto na Serra, do alto do Convento da Penha, em Vila Velha, e também em diferentes pontos de Vitória.  Meteorologista do Incaper explica que nuvem é essa e em quais situações ela se forma

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:17

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:17
Nuvem gigante chama atenção no céu da Grande Vitória
Nuvem gigante chama atenção no céu da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Você, morador da Grande Vitória, deu uma olhada para o céu na manhã desta quarta-feira (7)? Se a resposta for sim, é provável que tenha percebido a presença de uma nuvem diferente, bem maior que as convencionais. A nuvem gigante foi vista na Serra, do alto do Convento da Penha, em Vila Velha, e também em diferentes pontos de Vitória.
Segundo o meteorologista Ivaniel Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), trata-se de uma nuvem do tipo Stratocumulus. "São nuvens baixas, localizadas em alturas abaixo dos 3.000 m, e se apresentam como nuvens alongadas e granulosas, que por sua vez não provocam chuva", explica.
Ainda segundo Maia, normalmente esse tipo de nuvem se forma em consequência da expansão vertical do topo de nuvens Cumulus – aquelas com contornos nítidos, que estamos acostumados a ver em dias de tempo aberto.
"Elas perduram enquanto houver o aquecimento e a inversão em pequena altitude. Normalmente é seguida por condições de céu claro à noite. Em outra situação que esse tipo de nuvem pode ser observado em função do enfraquecimento das nuvens tipo Cumulus, no fim da tarde ou à noite", completa o meteorologista.

Nuvem gigante chama atenção no céu da Grande Vitória

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