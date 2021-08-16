Sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para a semana no ES

Vista a partir de Camburi do tempo nublado na Capital Crédito: Fernando Madeira

A segunda-feira (16) começou com chuva fraca e tempo nublado em parte do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitóri a. O tempo deve seguir assim pelo menos até quarta-feira (18) em todo o território capixaba.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o sol só deve aparecer entre nuvens e as temperaturas vão variar entre 17 °C e 29 °C em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (16).

"Para os próximos dias, a tendência é que esse cenário se mantenha, com exceção de quinta e sábado, que a chance de chuva no Estado é praticamente nula", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

Na terça-feira (17), a previsão não muda muito, com chuva rápida pela manhã, na Região Norte e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não há expectativa de chuva e as temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já na Região Serrana, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C. Enquanto nas demais áreas do Estado, os termômetros vão variar entre 19 °C e 31 °C.

Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Na quarta-feira (18), a chuva fraca se espalha pelo Espírito Santo e atinge a Grande Vitória, as regiões Norte e Noroeste, e também a região das "Três Santas" - que inclui Santa Teresa

O sol deve aparecer na quinta-feira (19), mas a chuva fraca já volta na sexta-feira (20). Até o final da semana, as temperaturas não devem variar muito, e não teremos dias de frio ou de calor intenso.