O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (16), um alerta com nível de "perigo potencial" para oito cidades capixabas. O aviso climático tem validade até a manhã desta terça (17). Os municípios compreendidos na área são Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
Instituto emite alerta de chuvas intensas para cidades do Sul do ES
Nestes municípios podem ocorrer chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no somatório. Além disso, os moradores devem ficar em alerta para a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h, risco baixo de interrupção da energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, além de descargas elétricas.
Caso as previsões se confirmem, o Inmet ainda orienta as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há risco de quedas de galhos devido a raios ou ação dos ventos. Também não é aconselhável estacionar veículos ou ficar próximo de torres e placas de publicitárias. Caso observe a necessidade de ajuda, o recomendado é procurar pela Defesa Civil (199) e Bombeiros (193).