Instituto emite alerta de chuvas intensas para cidades do Sul do ES

Nestes municípios podem ocorrer chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no somatório . Além disso, os moradores devem ficar em alerta para a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h , risco baixo de interrupção da energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, além de descargas elétricas.

Caso as previsões se confirmem, o Inmet ainda orienta as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há risco de quedas de galhos devido a raios ou ação dos ventos. Também não é aconselhável estacionar veículos ou ficar próximo de torres e placas de publicitárias. Caso observe a necessidade de ajuda, o recomendado é procurar pela Defesa Civil (199) e Bombeiros (193).