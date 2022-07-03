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Meteorologia

Saiba a previsão do tempo para o comecinho de julho no Espírito Santo

Tempo fica estável na maior parte do Estado pelo menos até quarta-feira (6); calor também predomina, com temperaturas máximas passando da casa dos 30°C
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jul 2022 às 09:56

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 09:56

Apesar de julho ser famoso pelas férias de inverno, este comecinho de mês está bom para quem prefere céu azul e calor. De acordo com as previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo ficará estável na maior parte do Espírito Santo nos próximos dias e as temperaturas máximas devem permanecer sempre acima dos 25ºC.
Sexta-feira (24) de sol na Grande Vitória
Grande Vitória terá calor e tempo firme até, pelo menos, terça-feira (5) Crédito: Fernando Madeira
Neste domingo (3), há previsão de chuva passageira e pontual apenas para a Região Norte. Na Grande Vitória, o destaque fica para o vento, de moderada intensidade, no litoral. Considerando todo o Estado, as temperaturas variam entre 13ºC (nas partes mais altas da Região Serrana) e 30ºC.
A previsão permanece praticamente a mesma para a segunda-feira (4). Novamente, só deve chover na Região Norte, ainda durante a madrugada ou manhã. Nas demais áreas, o tempo fica firme. As temperaturas de mínima e máxima seguem sem muita variação em relação ao dia anterior:
  • Grande Vitória: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC
  • Região Serrana: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC
  • Região Sul: mínima de 14ºC e máxima de 30ºC
  • Região Norte: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC
No entanto, na próxima terça-feira (5) e quarta-feira (6), a chuva passageira que antes ficava restrita ao Norte capixaba pode atingir também a Grande Vitória, de madrugada ou pela manhã, devido “aos ventos costeiros”. No restante de ambos os dias, o tempo fica firme, como nas demais áreas do Estado.
Previsão do tempo para o comecinho de julho no Espírito Santo

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