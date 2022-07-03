Saiba a previsão do tempo para o comecinho de julho no Espírito Santo

A previsão permanece praticamente a mesma para a segunda-feira (4) . Novamente, só deve chover na Região Norte, ainda durante a madrugada ou manhã. Nas demais áreas, o tempo fica firme. As temperaturas de mínima e máxima seguem sem muita variação em relação ao dia anterior:

No entanto, na próxima terça-feira (5) e quarta-feira (6), a chuva passageira que antes ficava restrita ao Norte capixaba pode atingir também a Grande Vitória, de madrugada ou pela manhã, devido “aos ventos costeiros”. No restante de ambos os dias, o tempo fica firme, como nas demais áreas do Estado.