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Tempo frio

Região Serrana do ES tem previsão de mínima de 9 °C nesta segunda

Pode chover em alguns momentos do dia em todas as regiões do Espírito Santo, de acordo com informações do Incaper
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

09 mai 2021 às 12:23

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 12:23

Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Tempo frio no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A Região Serrana do Espírito Santo pode marcar 9 °C nesta segunda-feira (10). A temperatura baixa deve vir acompanha de chuva, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Segundo informações do Incaper, a umidade trazida pelos ventos da costa mantém as temperaturas instáveis ao longo desta segunda-feira no Estado. Além da Serrana, outras regiões do Espírito Santo também podem esperar por chuva em alguns momentos do dia. O Incaper destacou ainda que a frequência da chuva deve ser menor em cidades longe do litoral.
Na Grade Vitória, a previsão é de chuva e de ventos moderados.

CONFIRA TEMPERATURA DE CADA REGIÃO

  •  Grande Vitória 
  • Mínima de 20 °C 
  •  Máxima de 28 °C 
  • Vitória
  • Mínima de 20 °C 
  • Máxima de 28 °C
  • Região Sul 
  • Áreas menos elevadas: 
  • Mínima de 13 °C 
  •  Máxima de 24 °C. 
  • Nas áreas altas: 
  • Mínima de 11 °C 
  • Máxima de 22 °C
  • Região Serrana 
  • Áreas menos elevadas: 
  • Mínima de 14 °C 
  • Máxima de 26 °C
  •  Áreas altas: 
  • Mínima de 9 °C  
  • Máxima de 23 °C
  • Região Norte 
  • Mínima de 21 °C 
  • Máxima de 25 °C
  • Região Noroeste
  • Áreas menos elevadas: 
  • Mínima de 18 °C 
  •  Máxima de 25 °C
  • Mantenópolis e Alto Rio Novo: 
  • Mínima de 17 °C 
  • Máxima de 22 °C
  • Região Nordeste
  • Mínima de 19 °C 
  • Máxima de 22 °C

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