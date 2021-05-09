Região Serrana do ES tem previsão de mínima de 9 °C nesta segunda

A Região Serrana do Espírito Santo pode marcar 9 °C nesta segunda-feira (10). A temperatura baixa deve vir acompanha de chuva, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Segundo informações do Incaper, a umidade trazida pelos ventos da costa mantém as temperaturas instáveis ao longo desta segunda-feira no Estado. Além da Serrana, outras regiões do Espírito Santo também podem esperar por chuva em alguns momentos do dia. O Incaper destacou ainda que a frequência da chuva deve ser menor em cidades longe do litoral.