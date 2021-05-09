Região Serrana do ES tem previsão de mínima de 9 °C nesta segunda

A Região Serrana do Espírito Santo pode marcar 9 °C nesta segunda-feira (10). A temperatura baixa deve vir acompanha de chuva, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Segundo informações do Incaper, a umidade trazida pelos ventos da costa mantém as temperaturas instáveis ao longo desta segunda-feira no Estado. Além da Serrana, outras regiões do Espírito Santo também podem esperar por chuva em alguns momentos do dia. O Incaper destacou ainda que a frequência da chuva deve ser menor em cidades longe do litoral.
Na Grade Vitória, a previsão é de chuva e de ventos moderados.
CONFIRA TEMPERATURA DE CADA REGIÃO
- Grande Vitória
- Mínima de 20 °C
- Máxima de 28 °C
- Vitória
- Mínima de 20 °C
- Máxima de 28 °C
- Região Sul
- Áreas menos elevadas:
- Mínima de 13 °C
- Máxima de 24 °C.
- Nas áreas altas:
- Mínima de 11 °C
- Máxima de 22 °C
- Região Serrana
- Áreas menos elevadas:
- Mínima de 14 °C
- Máxima de 26 °C
- Áreas altas:
- Mínima de 9 °C
- Máxima de 23 °C
- Região Norte
- Mínima de 21 °C
- Máxima de 25 °C
- Região Noroeste
- Áreas menos elevadas:
- Mínima de 18 °C
- Máxima de 25 °C
- Mantenópolis e Alto Rio Novo:
- Mínima de 17 °C
- Máxima de 22 °C
- Região Nordeste
- Mínima de 19 °C
- Máxima de 22 °C