Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta terça (15)

Proclamação da República: veja previsão do tempo no ES para o feriado

Semana começa com previsão de termômetros nas alturas, sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 nov 2022 às 08:09

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 08:09

Sábado de carnaval na Ilha do Boi
Sábado ensolarado na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A terceira semana de novembro, com feriado à vista, começa com previsão de termômetros nas alturas e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo. Em todo o Estado, as temperaturas passam dos 30ºC e podem ocorrer pancadas típicas da estação.
Nesta segunda-feira (14), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica (Incaper) aponta para sol entre nuvens em todo o Estado e máximas de 36ºC na Região Sul, 35ºC na Grande Vitória, 34ºC no trecho Noroeste, 33ºC no Norte e Nordeste, além de 31ºC nas montanhas capixabas.

Veja Também

Veja o que funciona no feriado de Proclamação da República no ES

O Incaper não prevê chuva, mas o Climatempo alerta para a possibilidade de pancadas típicas da primavera, entre a tarde e a noite. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também chama a atenção para chuva isolada nesta segunda no Estado.
No feriado de Proclamação da República, na terça-feira (15), o sol fica entre nuvens e chove rápido, entre a madrugada e o início da manhã, na região Nordeste, segundo o Incaper. Já o Inmet alerta para a possibilidade de tempo encoberto e chuvisco a partir da noite em todo o Estado.
Na quarta-feira (16), o Incaper destaca que o sol volta a aparecer, mas podem ocorrer pancadas com trovoadas na Região Sul, a partir da tarde. O Inmet, por sua vez, destaca que o tempo pode ficar nublado com pancadas em todas as regiões.

Veja Também

ES recebe novo alerta de chuvas intensas até domingo (13)

ES recebe novo alerta de chuva intensa e ventos fortes; veja as cidades

Halo solar: fenômeno chama a atenção no céu de cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo espírito santo Incaper Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados