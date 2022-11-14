Proclamação da República: veja previsão do tempo no ES para o feriado

A terceira semana de novembro, com feriado à vista, começa com previsão de termômetros nas alturas e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo. Em todo o Estado, as temperaturas passam dos 30ºC e podem ocorrer pancadas típicas da estação.
Nesta segunda-feira (14), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica (Incaper) aponta para sol entre nuvens em todo o Estado e máximas de 36ºC na Região Sul, 35ºC na Grande Vitória, 34ºC no trecho Noroeste, 33ºC no Norte e Nordeste, além de 31ºC nas montanhas capixabas.
O Incaper não prevê chuva, mas o Climatempo alerta para a possibilidade de pancadas típicas da primavera, entre a tarde e a noite. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também chama a atenção para chuva isolada nesta segunda no Estado.
No feriado de Proclamação da República, na terça-feira (15), o sol fica entre nuvens e chove rápido, entre a madrugada e o início da manhã, na região Nordeste, segundo o Incaper. Já o Inmet alerta para a possibilidade de tempo encoberto e chuvisco a partir da noite em todo o Estado.
Na quarta-feira (16), o Incaper destaca que o sol volta a aparecer, mas podem ocorrer pancadas com trovoadas na Região Sul, a partir da tarde. O Inmet, por sua vez, destaca que o tempo pode ficar nublado com pancadas em todas as regiões.