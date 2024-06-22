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O frio não veio

Previsão do tempo: como vai ser primeiro fim de semana do inverno no ES

O primeiro fim de semana de inverno será de poucas nuvens e calor em grande parte do Espírito Santo; veja a previsão nas regiões
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

22 jun 2024 às 11:29

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 11:29

Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Primeiro fim de semana de inverno deve começar com tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quem esperava aproveitar o friozinho no primeiro primeiro fim de semana de inverno, pode guardar os casacos. Neste sábado (22) e domingo (23), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de dias quentes, com poucas nuvens e sem chuvas.
Na Grande Vitória, quem quiser pode até curtir uma praia, pois os próximos dias serão de céu aberto com poucas nuvens e sem chuvas. Em Vitória, no sábado, a mínima é de 20°C e máxima de 29°C. Já no domingo, as temperaturas sobem ainda mais, com a mínima de 20°C e máxima de 31°C.

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Na Região Sul o clima segue com poucas nuvens, sem chance de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. No sábado, as temperaturas devem variar entre 14°C e 32°C e no domingo, entre 16°C e 34°C.
Previsão do tempo de sábado (22) e domingo (23), de acordo com o Incaper.
Previsão do tempo de sábado (22) e domingo (23), de acordo com o Incaper. Crédito: Incaper
O mesmo se repete na Região Serrana, com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nos dois dias a temperatura segue entre 18°C e 30°C, nas áreas menos elevadas, e nas áreas altas a variação é de 11°C a 28°C. O Noroeste capixaba também segue na mesma previsão, com temperaturas de 17°C a 30°C no sábado , e 18°C a 32°C no domingo.
Já no Norte e Nordeste do Estado há previsão de chuva esparsa em alguns momentos, principalmente na madrugada e pela manhã no litoral, mas o tempo deve seguir nos demais períodos do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 30ºC.

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