Previsão do tempo: como vai ser primeiro fim de semana do inverno no ES

Primeiro fim de semana de inverno deve começar com tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na Grande Vitória , quem quiser pode até curtir uma praia, pois os próximos dias serão de céu aberto com poucas nuvens e sem chuvas. Em Vitória, no sábado, a mínima é de 20°C e máxima de 29°C. Já no domingo, as temperaturas sobem ainda mais, com a mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Na Região Sul o clima segue com poucas nuvens, sem chance de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. No sábado, as temperaturas devem variar entre 14°C e 32°C e no domingo, entre 16°C e 34°C.

Previsão do tempo de sábado (22) e domingo (23), de acordo com o Incaper. Crédito: Incaper

O mesmo se repete na Região Serrana, com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nos dois dias a temperatura segue entre 18°C e 30°C, nas áreas menos elevadas, e nas áreas altas a variação é de 11°C a 28°C. O Noroeste capixaba também segue na mesma previsão, com temperaturas de 17°C a 30°C no sábado , e 18°C a 32°C no domingo.