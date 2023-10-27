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Nevoeiro encobre céu e muda paisagens de Vitória e Vila Velha

Imagens mostram que neblina podia ser vista da Terceira Ponte e da Praia de Itapuã, no município canela-verde, assim como em Bento Ferreira e Enseada do Suá, na Capital capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 20:05

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 20:05

Com o Espírito Santo sob alertas de chuvas intensas, um nevoeiro se formou e chamou atenção de moradores em Vitória Vila Velha entre a tarde a noite desta sexta-feira (27). Imagens registradas em pontos diferentes das cidades mostram que a neblina encobriu desde a Terceira Ponte até à Praia de Itapuã, no município canela-verde. Já na Capital capixaba, bairros como Enseada do Suá e Bento Ferreira também ficaram encobertos.

Nevoeiro encobre cenários em Vitória e Vila Velha

Conforme observado por A Gazeta, a neblina reforça a tendência das condições climáticas dos últimos dias na Grande Vitória – com chuvas e temperaturas mais baixas – e indica como poderá ser o final de semana.
O nevoeiro é um fenômeno meteorológico que impede a visibilidade, como acontece em Vitória e Vila Velha nesta sexta (27). De acordo com o instituto Climatempo, trata-se de uma umidade que se condensa próximo do solo. Ou seja, são gotículas de água que ficam suspensas no ar. Para que o nevoeiro se forme é preciso que a umidade relativa do ar esteja alta, acima dos 90%.
Tempo fechado em Vitória na tarde desta sexta-feira (27)
Tempo fechado em Vitória na tarde desta sexta-feira (27) Crédito: Samy Ferreira

Virada de tempo

Na manhã desta sexta-feira (27), o Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o risco de chuvas intensas. Ambos são válidos até às 10h de sábado (28).
A Marinha do Brasil emitiu um comunicado sobre um sistema de alta pressão que pode afetar a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e provocar ventos de até 65 km/h entre a manhã de sábado (28) e a noite de domingo (29). Os ventos intensos devem ocorrer entre Arraial do Cabo (RJ) e a Capital capixaba. Por conta disso, a Marinha recomenda atenção para quem pratica atividades de pesca e esporte nessa região litorânea.

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