Nevoeiro encobre céu e muda paisagens de Vitória e Vila Velha

O nevoeiro é um fenômeno meteorológico que impede a visibilidade, como acontece em Vitória e Vila Velha nesta sexta (27). De acordo com o instituto Climatempo, trata-se de uma umidade que se condensa próximo do solo. Ou seja, são gotículas de água que ficam suspensas no ar. Para que o nevoeiro se forme é preciso que a umidade relativa do ar esteja alta, acima dos 90%.

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado sobre um sistema de alta pressão que pode afetar a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e provocar ventos de até 65 km/h entre a manhã de sábado (28) e a noite de domingo (29). Os ventos intensos devem ocorrer entre Arraial do Cabo (RJ) e a Capital capixaba. Por conta disso, a Marinha recomenda atenção para quem pratica atividades de pesca e esporte nessa região litorânea.