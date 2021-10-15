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Previsão

Nebulosidade aumenta e pode chover em algumas regiões do ES no final de semana

Após poucos dias de sol para secar a roupa depois do grande volume registrado até a última quarta-feira (13), a chuva pode voltar a ocorrer, principalmente no domingo (17)

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:00

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 out 2021 às 11:00
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Em Vitória, a chuva tem previsão para ocorrer no domingo (17), com pancadas esporádicas segundo o Incaper Crédito: Fernando Madeira
O período sem chuvas no Espírito Santo não deve se prolongar para o fim de semana. Após dias seguidos com volumes significativos em praticamente todo o Estado, o tempo "firmou" desde a última quinta-feira (14), porém a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este sábado (16) é de que chova especialmente nas regiões Sul e também Serrana.

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Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva segundo a meteorologia do Incaper. No sábado, as temperaturas não ultrapassam os 31 °C na Grande Vitória, mas podem chegar até aos 35 °C nas cidades do Sul.

DOMINGO

Para o dia seguinte, a situação muda em todo o Estado. A nebulosidade avança sobre todas as regiões e a chuva está prevista para todo o Espírito Santo, porém em volume inferior ao observado no começo da semana, quando diversas cidades, principalmente na Grande Vitória, registraram muitos alagamentos e outros transtornos devido à chuva incessante.
Bairro Industrial em Viana
Nos últimos dias, Viana foi o município que mais sofreu com as consequências da chuva volumosa no ES Crédito: Vitor Jubini
Já os termômetros não devem ter grande oscilação em relação ao sábado. É esperado pelo Incaper uma leve queda nas temperaturas máximas. Na Região Metropolitana, a previsão é de até 29 °C, com a mínima esperada em 23 °C.

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