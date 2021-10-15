Nebulosidade aumenta e pode chover em algumas regiões do ES no final de semana

O período sem chuvas no Espírito Santo não deve se prolongar para o fim de semana. Após dias seguidos com volumes significativos em praticamente todo o Estado, o tempo "firmou" desde a última quinta-feira (14), porém a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este sábado (16) é de que chova especialmente nas regiões Sul e também Serrana.
No litoral desta área e também na Grande Vitória, o vento sopra de maneira constante e, em alguns momentos do dia, as rajadas podem ficar mais intensa - A Marinha emitiu alerta para ressaca no mar em decorrência da intensidade dos ventos.
Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva segundo a meteorologia do Incaper. No sábado, as temperaturas não ultrapassam os 31 °C na Grande Vitória, mas podem chegar até aos 35 °C nas cidades do Sul.
DOMINGO
Para o dia seguinte, a situação muda em todo o Estado. A nebulosidade avança sobre todas as regiões e a chuva está prevista para todo o Espírito Santo, porém em volume inferior ao observado no começo da semana, quando diversas cidades, principalmente na Grande Vitória, registraram muitos alagamentos e outros transtornos devido à chuva incessante.
Já os termômetros não devem ter grande oscilação em relação ao sábado. É esperado pelo Incaper uma leve queda nas temperaturas máximas. Na Região Metropolitana, a previsão é de até 29 °C, com a mínima esperada em 23 °C.