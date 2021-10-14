Marinha alerta para mar agitado e ventos de até 74 km/h no ES

Marinha alerta para ventos fortes e agitação marítima Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h nesta quinta-feira (14) para o Espírito Santo por conta da passagem de uma frente fria. A previsão é que sejam afetados municípios ao Sul de Vitória, como Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy.

Segundo o órgão, o fenômeno pode provocar ventos fortes — de direção Nordeste a Norte, rondando para Sudoeste e Sudeste — entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de domingo (17).

A Marinha afirma que os ventos associados a esse sistema poderão ocasionar, ainda, agitação em alto-mar, com ondas de direção Sul a Sudeste que podem chegar a 4 metros de altura já na manhã desta sexta-feira. Há condições favoráveis à ocorrência de ressaca dentro deste período.

A corporação pede que os navegantes fiquem em alerta e consultem essas informações antes de embarcarem e também solicita a ampla divulgação destes dados às comunidades de pesca, esporte e recreio.