Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir desta 5ª

Marinha alerta para mar agitado e ventos de até 74 km/h no ES

Frente fria pode provocar ventos fortes entre a noite desta sexta (15) e a madrugada de domingo (17). Fenômeno pode provocar ondas de até 4 metros de altura

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 20:32

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 out 2021 às 20:32
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Marinha alerta para ventos fortes e agitação marítima Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h nesta quinta-feira (14) para o Espírito Santo por conta da passagem de uma frente fria. A previsão é que sejam afetados municípios ao Sul de Vitória, como Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy. 
Segundo o órgão, o fenômeno pode provocar ventos fortes — de direção Nordeste a Norte, rondando para Sudoeste e Sudeste — entre a noite desta sexta-feira  e a madrugada de domingo (17).
A Marinha afirma  que os ventos associados a esse sistema poderão ocasionar, ainda, agitação em alto-mar, com ondas de direção Sul a Sudeste que podem chegar a 4 metros de altura já na manhã desta sexta-feira. Há condições favoráveis à ocorrência de ressaca dentro deste período.
A corporação pede que os navegantes fiquem em alerta e consultem essas informações antes de embarcarem e também solicita a ampla divulgação destes dados às comunidades de pesca, esporte e recreio.
Marinha alerta para mar agitado e ventos de até 74 km por hora no ES

Veja Também

Chuvas diminuem e temperaturas devem voltar a subir no ES

Rio Doce sobe, mas situação segue crítica no Norte e Noroeste do ES

Viana é a cidade onde mais choveu em 24h no ES e tem 400 pessoas fora de casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alto-mar Clima espírito santo frente fria Grande Vitória Marinha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados