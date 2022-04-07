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Municípios do ES recebem novo alerta de perigo para chuva

Alerta do Inmet compreende 49 cidades e vale até as 10h desta sexta-feira (8). Nesses locais, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:28

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:28

Avenida Cezar Hilal
Municípios do ES recebem novo alerta de perigo para chuva Crédito: Fernando Madeira
chuva até foi anunciada para o Espírito Santo, mas parece que não veio. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, lançou um novo aviso para o Estado. Será que finalmente os capixabas terão um pouco de alívio no calorão que tem feito nos últimos dias?
O novo alerta do Inmet compreende 49 cidades e vale até as 10h desta sexta-feira (8). Nesses municípios em amarelo, com perigo potencial para chuva forte, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
Segundo a meteorologista do Inmet Marlene Leal, essas chuvas previstas não serão muito expressivas. O tempo segue com pouca nebulosidade no decorrer da sexta-feira (8). Já nos próximos dias, predomina o céu nublado com chuva fraca.
Confira os municípios em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Conceição do Castelo
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Jaguaré
  22. João Neiva
  23. Laranja da Terra
  24. Linhares
  25. Mantenópolis
  26. Marilândia
  27. Montanha
  28. Mucurici
  29. Muniz Freire
  30. Nova Venécia
  31. Pancas
  32. Pedro Canário
  33. Pinheiros
  34. Ponto Belo
  35. Rio Bananal
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Viana
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Vila Velha
  49. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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