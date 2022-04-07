Municípios do ES recebem novo alerta de perigo para chuva

O novo alerta do Inmet compreende 49 cidades e vale até as 10h desta sexta-feira (8). Nesses municípios em amarelo, com perigo potencial para chuva forte, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.