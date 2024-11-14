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Municípios do ES recebem alerta de chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

A previsão para 63 cidades é de chuva de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h, com risco de cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 16:00

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 nov 2024 às 16:00
Instituto prevê chuva volumosa para o ES
Instituto prevê chuva volumosa para o ES Crédito: Wilson Rodrigues
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (14) dois alertas de chuvas intensas para cidades do Espírito Santo: um laranja, com grau de perigo, e outro amarelo, de perigo potencial. Os avisos são válidos até as 10h de sexta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República.
Mapa mostra área no ES em laranja ( com risco de perigo para chuva intensa), e em amarelo (perigo potencial)
Mapa mostra área no ES em laranja (com risco de perigo para chuva intensa), e em amarelo (perigo potencial) Crédito: Inmet / Montagem A Gazeta

Riscos | Alerta laranja

Segundo o Inmet, a previsão para 63 cidades capixabas é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista de municípios:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Brejetuba 
  12. Cachoeiro de Itapemirim 
  13. Cariacica Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição da Barra 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Domingos Martins 
  18. Ecoporanga 
  19. Fundão 
  20. Governador Lindenberg 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24. Iconha 
  25. Irupi 
  26. Itaguaçu 
  27. Itapemirim 
  28. Itarana 
  29. Iúna 
  30. Jaguaré 
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra 
  33. Linhares 
  34. Mantenópolis 
  35. Marechal Floriano 
  36. Marilândia 
  37. Montanha 
  38. Mucurici 
  39. Muniz Freire 
  40. Nova Venécia 
  41. Pancas 
  42. Pedro Canário 
  43. Pinheiros 
  44. Piúma 
  45. Ponto Belo 
  46. Rio Bananal 
  47. Rio Novo do Sul 
  48. Santa Leopoldina 
  49. Santa Maria de Jetibá 
  50. Santa Teresa 
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha 
  53. São Mateus 
  54. São Roque do Canaã 
  55. Serra 
  56. Sooretama 
  57. Vargem Alta 
  58. Venda Nova do Imigrante 
  59. Viana 
  60. Vila Pavão 
  61. Vila Valério 
  62. Vila Velha 
  63. Vitória

Riscos | Alerta amarelo

Nas demais cidades, a previsão do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a relação de municípios:

Municípios do ES recebem alerta de chuva volumosa e ventos de até 100 km/h
  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivácqua 
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Divino de São Lourenço 
  6. Dores do Rio Preto 
  7. Guaçuí 
  8. Ibitirama 
  9. Jerônimo Monteiro 
  10. Marataízes 
  11. Mimoso do Sul 
  12. Muqui 
  13. Presidente Kennedy 
  14. São José do Calçado

Cuidados

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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