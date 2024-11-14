Municípios do ES recebem alerta de chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

Segundo o Inmet, a previsão para 63 cidades capixabas é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista de municípios: