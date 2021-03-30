Marinha renova alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Ventos fortes na cidade de Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

intensidade de até 74 km/h no litoral do Aviso aos navegantes: a Marinha do Brasil renovou alerta para a passagem de um sistema frontal com ventos de direção Noroeste a Sudoeste, que poderá provocar ventos comno litoral do Espírito Santo.

O alerta da Marinha válido já está vigente e vale até a noite da próxima quinta-feira (1º).

A orientação é que os navegantes consultem as condições de tempo e vento antes de realizarem atividades esportivas, de pesca ou de lazer no mar.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 35 °C.