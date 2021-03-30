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Até a noite de 5ª feira

Marinha renova alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Os ventos fortes se darão entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio, e do Espírito Santo, entre a noite desta terça-feira (30) e a noite de quinta-feira (1°)

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:20

Publicado em 

30 mar 2021 às 19:20
Tempo em Vila Velha
Ventos fortes na cidade de Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
Aviso aos navegantes: a Marinha do Brasil renovou alerta para a passagem de um sistema frontal com ventos de direção Noroeste a Sudoeste, que poderá provocar ventos com intensidade de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo. 
O alerta da Marinha válido já está vigente e vale até a noite da próxima quinta-feira (1º). 
A orientação é que os navegantes consultem as condições de tempo e vento antes de realizarem atividades esportivas, de pesca ou de lazer no mar. 

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 35 °C.
Já a quinta-feira (01) tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas têm uma ligeira queda.

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