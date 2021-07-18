Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no Sul do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta neste domingo (18) para ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Marataízes, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o órgão, os ventos terão direção sudoeste a sul e serão registrados entre esta segunda (19) e terça-feira (20).
O órgão não explicou os motivos para a formação dos ventos no litoral capixaba e nem se haverá formação de ondas na costa do Espírito Santo.
A Marinha solicitou que os navegantes permaneçam em alerta e chequem as informações antes de embarcar para alto mar. Além disso, o órgão pede ampla divulgação da informação para as comunidades de pesca, esporte e recreio.