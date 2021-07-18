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Ventania

Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h no Sul do ES

De acordo com o órgão, os ventos seguirão na direção sudoeste a sul e serão registrados na faixa litorânea entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Marataízes

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 15:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 jul 2021 às 15:49
mARATAÍZES
Litoral de Marataízes deverá ser atingido por fortes ventos no início desta semana Crédito: Divulgação/PMM
A Marinha do Brasil emitiu um alerta neste domingo (18) para ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Marataízes, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o órgão, os ventos terão direção sudoeste a sul e serão registrados entre esta segunda (19) e terça-feira (20).
O órgão não explicou os motivos para a formação dos ventos no litoral capixaba e nem se haverá formação de ondas na costa do Espírito Santo.
A Marinha solicitou que os navegantes permaneçam em alerta e chequem as informações antes de embarcar para alto mar. Além disso, o órgão pede ampla divulgação da informação para as comunidades de pesca, esporte e recreio.

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