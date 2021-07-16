Marinha emite alerta para nevoeiro em município no Litoral Sul do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na noite desta sexta-feira (16) sobre a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo, ao sul de Itaoca, no município de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, entre a madrugada e a manhã deste sábado (17).
O órgão afirma que a formação do fenômeno deve acontecer por conta da combinação de disponibilidade de umidade do ar, ventos calmos, ausência de nuvens baixas e resfriamento noturno.
Aos navegantes, a Marinha pede que fiquem em alerta e que consultem informações antes de embarcarem no mar. Também solicitou ampla divulgação da informação às comunidades de pesca e esporte e recreio.