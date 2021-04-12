Marinha emite alerta para ondas de até 4,5 metros no ES

Atenção, navegantes! O mar capixaba deve ficar agitado nos próximos dias. De acordo com um alerta emitido pela Marinha do Brasil, o litoral do Espírito Santo pode registrar ondas de até 4,5 metros de altura, em direção Sudoeste, em alto-mar, entre a manhã desta terça-feira (13) e a noite da próxima quarta-feira (14).
A agitação marítima acontece em decorrência de ventos associados à chegada de uma frente fria – bem-vinda para amenizar o forte calor da última semana e melhorar a umidade relativa do ar. Segundo a previsão do Climatempo, os efeitos devem ser sentidos já nesta terça-feira (13), em todo o Estado.
Além do aumento de nuvens em todo o território, o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) prevê chuva ao longo do dia para a metade Sul do Espírito Santo – incluindo a Região Serrana e a Grande Vitória. As temperaturas também devem cair em todas as regiões.