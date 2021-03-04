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Ventania

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no litoral do ES

Navegantes devem redobrar a atenção desta sexta-feira (05) até domingo (7) na área litorânea do Sul do Espírito Santo

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2021 às 11:09
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Ventos fortes podem atingir o litoral do Espírito Santo até domingo (07) Crédito: Vitor Jubini
Os que gostam de navegar devem ficar atentos com a força do vento nos próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a formação e o avanço de um sistema frontal que pode provocar ventos fortes, de direção Nordeste a Noroeste. Os ventos podem chegar a 75 km/h no Espírito Santo durante o fim de semana.
O alerta da Marinha vale para o litoral do Rio de Janeiro e para o litoral sul do Espírito Santo. Os que forem se lançar ao mar devem redobrar a atenção entre esta sexta-feira (5) e a manhã de domingo (7). 
A orientação da Marinha é que os navegantes consultem as condições de tempo e vento antes de realizarem atividades esportivas, de pesca ou lazer, no mar. 

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