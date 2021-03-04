Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no litoral do ES

Ventos fortes podem atingir o litoral do Espírito Santo até domingo (07) Crédito: Vitor Jubini

Os que gostam de navegar devem ficar atentos com a força do vento nos próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a formação e o avanço de um sistema frontal que pode provocar ventos fortes, de direção Nordeste a Noroeste. Os ventos podem chegar a 75 km/h no Espírito Santo durante o fim de semana.

O alerta da Marinha vale para o litoral do Rio de Janeiro e para o litoral sul do Espírito Santo. Os que forem se lançar ao mar devem redobrar a atenção entre esta sexta-feira (5) e a manhã de domingo (7).