Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de 74 km/h por causa de frente fria no ES

Segundo a Marinha, impactos da passagem da frente fria devem se restringir aos ventos, já que a previsão é de predomínio de sol nos próximos dias
Vinicius Zagoto

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 08:33

Dia de tempo aberto e ensolarado na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil emitiu um aviso meteorológico alertando que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea do Espírito Santo. Estão previstos ventos de até 74 km/h entre a manhã desta quinta-feira (20) e a noite de sexta-feira (21). A ventania deve atingir a região entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até o sul de Guarapari. 
Os impactos da passagem da frente fria pelo Estado devem se restringir aos ventos. Para quinta-feira (20) e sexta-feira (21), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê tempo com sol, poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), destaca que pode chover apenas na Região Sul, na sexta. 
Na Grande Vitória as temperaturas ficam entre 30 °C e 19 °C. Na Região Sul, entre 15 °C e 35 °C; na Região Norte, entre 21 °C  e 31 °C; e no Noroeste, entre 20 °C e 33 °C. 

