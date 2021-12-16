Instituto emite alertas de chuvas intensas para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas para municípios do Espírito Santo. Os alertas são válidos até as 11h desta sexta-feira (17). O de perigo potencial, que é amarelo, atinge cidades das regiões Metropolitana, Sul e Serrana. Já o de perigo, que é laranja, afeta municípios do Sul do Estado.
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros em uma hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora em alguns municípios. E ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
“O fato é que já está ocorrendo uma situação crítica, com alerta de chuvas há alguns dias. E com essa frequência de chuva e esse volume, podem acontecer alguns incidentes, isso não está descartado”, disse Marlene Leal, que é meteorologista do Inmet.
INSTRUÇÕES DO INMET
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ALERTA DE PERIGO POTENCIAL
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
ALERTA DE PERIGO
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado