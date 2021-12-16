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Instituto emite alertas de chuvas intensas para cidades do ES

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros em uma hora ou até 50 milímetros por dia, já os ventos podem chegar a 100 km/h
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

16 dez 2021 às 13:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 13:33

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas para municípios do Espírito Santo. Os alertas são válidos até as 11h desta sexta-feira (17). O de perigo potencial, que é amarelo, atinge cidades das regiões Metropolitana, Sul e Serrana. Já o de perigo, que é laranja, afeta municípios do Sul do Estado. 
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros em uma hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora em alguns municípios. E ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
“O fato é que já está ocorrendo uma situação crítica, com alerta de chuvas há alguns dias. E com essa frequência de chuva e esse volume, podem acontecer alguns incidentes, isso não está descartado”, disse Marlene Leal, que é meteorologista do Inmet.

INSTRUÇÕES DO INMET

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Sul do ES
Inmet emite alerta de chuvas intensas para o ES Crédito: Reprodução - Inmet

ALERTA DE PERIGO POTENCIAL

  1. Afonso Cláudio
  2.  Alegre
  3.  Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivácqua 
  7. Baixo Guandu 
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Cariacica
  11. Castelo 
  12. Conceição do Castelo 
  13. Divino de São Lourenço 
  14. Domingos Martins 
  15. Dores do Rio Preto 
  16. Guaçuí 
  17. Guarapari 
  18. Ibatiba 
  19. Ibitirama 
  20. Iconha 
  21. Irupi 
  22. Itaguaçu 
  23. Itapemirim 
  24. Itarana 
  25. Iúna 
  26. Jerônimo Monteiro 
  27. Laranja da Terra 
  28. Marataízes 
  29. Marechal Floriano 
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire 
  32. Muqui 
  33. Piúma 
  34. Presidente Kennedy 
  35. Rio Novo do Sul 
  36. Santa Leopoldina 
  37. Santa Maria de Jetibá 
  38. São José do Calçado 
  39. Vargem Alta 
  40. Venda Nova do Imigrante 
  41. Viana 
  42. Vila Velha

ALERTA DE PERIGO

  1. Apiacá
  2.  Bom Jesus do Norte
  3.  Dores do Rio Preto
  4.  Guaçuí
  5.  Mimoso do Sul
  6.  Presidente Kennedy
  7.  São José do Calçado

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