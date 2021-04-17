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Previsão do tempo

Instituto emite alerta para acumulado de chuva em 25 cidades do ES

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia tem validade para o fim da tarde deste sábado (17) até o fim da manhã deste domingo (18). Nas regiões compreendidas, pode chover volumes de até 50 mm/h

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 16:49

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 abr 2021 às 16:49
Tempo amanheceu fechado e com chuva fina na capital capixaba nesta segunda-feira (18)
Dia começou com tempo nublado e chuva fina em Vitória na manhã deste sábado (17). A capital capixaba é uma das 25 cidades contidas no alerta do Inmet Crédito: Caique Verli
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta climático para a possibilidade de acumulado de chuva entre 20 a 30 mm/hora podendo chegar a 50 mm/h para o período entre às 17h deste sábado (17) até às 11h de domingo (18). O aviso é válido para 25 cidades do Estado concentrados entre as regiões Sul, Grande Vitória, Serrana, Norte e Noroeste.

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Os municípios em alerta são: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.
Caso as chuvas se confirmem nesses volumes, o Inmet alerta para a possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco. Na Grande Vitória e em alguns municípios capixabas choveu, de forma leve, na madrugada e na manhã deste sábado. O instituto orienta que a população evite sair de casa em caso de mau tempo no período em que vigorar o aviso.

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