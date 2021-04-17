Instituto emite alerta para acumulado de chuva em 25 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta climático para a possibilidade de acumulado de chuva entre 20 a 30 mm/hora podendo chegar a 50 mm/h para o período entre às 17h deste sábado (17) até às 11h de domingo (18). O aviso é válido para 25 cidades do Estado concentrados entre as regiões Sul, Grande Vitória, Serrana, Norte e Noroeste.
Os municípios em alerta são: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.
Caso as chuvas se confirmem nesses volumes, o Inmet alerta para a possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco. Na Grande Vitória e em alguns municípios capixabas choveu, de forma leve, na madrugada e na manhã deste sábado. O instituto orienta que a população evite sair de casa em caso de mau tempo no período em que vigorar o aviso.