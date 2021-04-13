Inmet alerta para chuva forte com perigo potencial em 46 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial para 46 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (13). De acordo com o instituto, o aviso é válido até às 11h desta quarta-feira (14).
O Inmet diz que pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com área de risco.
Aos moradores, o Inmet instrui que:
- Evitem enfrentar o mau tempo;
- Observem alterações nas encostas;
- Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Qualquer dúvida pode ser sanada com a Defesa Civil, pelo número 199, ou Corpo de Bombeiros, no telefone 193.