Inmet alerta para chuva forte com perigo potencial em 46 cidades do ES

O Inmet diz que pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia nos municípios sob alerta. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

O Inmet diz que pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com área de risco.