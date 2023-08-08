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Aviso climático

Instituto emite alerta de chuva forte para mais de 50 cidades do ES

O comunicado do Inmet tem validade até às 10h desta quarta-feira (9); confira as regiões impactadas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 ago 2023 às 17:06

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 17:06

Alerta de chuvas no Espírito Santo
O aviso para chuvas intensas se estende do Norte fluminense até um pouco acima da região Serrana do ES Crédito: Inmet
Os ventos fortes que os capixabas perceberam já na manhã desta terça-feira (8) era um aviso de que o tempo iria mudar no Espírito Santo. Após alguns dias sem chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas nas Regiões Sul, Noroeste e ainda a faixa litorânea do Estado.
O alerta compreende 52 cidades e vale até às 10h desta quarta-feira (9).
O Inmet informou que as chuvas podem ocorrer entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja as cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivacqua
  8.  Baixo Guandu
  9.  Bom Jesus do Norte 
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim 
  12. Cariacica 
  13. Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição do Castelo 
  16. Divino de São Lourenço 
  17. Domingos Martins 
  18. Dores do Rio Preto 
  19. Fundão 
  20. Guaçuí 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24. Ibitirama 
  25. Iconha 
  26. Irupi 
  27. Itaguaçu
  28.  Itapemirim 
  29. Itarana 
  30. Iúna 
  31. Jerônimo Monteiro 
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra 
  34. Marataízes 
  35. Marechal Floriano 
  36. Mimoso do Sul 
  37. Muniz Freire 
  38. Muqui 
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy 
  41. Rio Novo do Sul 
  42. Santa Leopoldina 
  43. Santa Maria de Jetibá
  44.  Santa Teresa 
  45. São José do Calçado 
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra 
  48. Vargem Alta 
  49. Venda Nova do Imigrante 
  50. Viana 
  51. Vila Velha 
  52. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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