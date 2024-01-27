Inmet renova alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no ES

Mais dois alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo

O aviso laranja, que significa perigo, abrange 11 cidades do Estado, onde deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades: