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Atenção

Inmet renova alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no ES

11 cidades estão concentradas na região de maior atenção; veja detalhes divulgados pelo Instituto de Meteorologia
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 jan 2024 às 13:13

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 13:13

Mais dois alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo
Mais dois alertas de chuvas intensas para todo o Espírito Santo Crédito: Inmet
A chuva não vai dar trégua no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os dois alertas para chuvas intensas e ventos fortes, emitidos na sexta-feira (26) e o novo aviso vale até as 10h de domingo (28).
O aviso laranja, que significa perigo, abrange 11 cidades do Estado, onde deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades:
  1. Água Doce do Norte 
  2. Barra de São Francisco 
  3. Boa Esperança 
  4. Conceição da Barra 
  5. Ecoporanga 
  6. Montanha 
  7. Mucurici 
  8. Nova Venécia 
  9. Pedro Canário 
  10. Pinheiros 
  11. Ponto Belo
Já nas cidades sob alerta amarelo, de perigo potencial, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
  1. Afonso Cláudio 
  2. Águia Branca 
  3. Alegre 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Apiacá 
  8. Aracruz 
  9. Atílio Vivacqua
  10.  Baixo Guandu 
  11. Bom Jesus do Norte 
  12. Brejetuba 
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14.  Cariacica 
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo 
  18. Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins
  20.  Dores do Rio Preto 
  21.  Fundão 
  22. Governador Lindenberg 
  23. Guaçuí
  24.  Guarapari 
  25. Ibatiba 
  26. Ibiraçu 
  27. Ibitirama 
  28. Iconha
  29.  Irupi 
  30. Itaguaçu 
  31. Itapemirim 
  32. Itarana 
  33. Iúna
  34. Jaguaré
  35.  Jerônimo Monteiro
  36.  João Neiva 
  37. Laranja da Terra 
  38. Linhares 
  39. Mantenópolis 
  40. Marataízes 
  41. Marechal Floriano 
  42. Marilândia 
  43. Mimoso do Sul 
  44. Muniz Freire
  45.  Muqui
  46. Pancas 
  47.  Piúma 
  48. Presidente Kennedy 
  49. Rio Bananal 
  50. Rio Novo do Sul 
  51. Santa Leopoldina 
  52. Santa Maria de Jetibá 
  53. Santa Teresa 
  54. São Domingos do Norte 
  55. São Gabriel da Palha 
  56. São José do Calçado 
  57. São Mateus 
  58. São Roque do Canaã 
  59. Serra 
  60. Sooretama 
  61. Vargem Alta 
  62. Venda Nova do Imigrante
  63.  Viana 
  64. Vila Pavão 
  65. Vila Valério 
  66. Vila Velha 
  67. Vitória

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