Inmet emite alerta de chuva e ventos fortes para 35 cidades do ES

Vem chuva aí! Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca em alerta 35 municípios do Espírito Santo, a maior parte deles localizados nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. O alerta é válido até as 11 horas desta quinta-feira (10).
Segundo o Inmet, nessas cidades são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 mm/dia ou até 50 mm/dia. Além disso, também há previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Veja as cidades em alerta:
- Alegre
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus Do Norte
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Itarana
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria De Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória