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Inmet emite alerta de chuva e ventos fortes para 35 cidades do ES

Nessas regiões são esperados volumes de chuva entre 20 a 30 mm/dia ou até 50 mm/dia. Além disso, também há previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:26
Capixabas foram surpreendidos com a forte chuva nesta segunda-feira (19) em Vitória
Capixabas foram surpreendidos com a forte chuva nesta segunda-feira (19) em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Vem chuva aí! Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca em alerta 35 municípios do Espírito Santo, a maior parte deles localizados nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. O alerta é válido até as 11 horas desta quinta-feira (10).
Segundo o Inmet, nessas cidades são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 mm/dia ou até 50 mm/dia. Além disso, também há previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Veja as cidades em alerta:
  1. Alegre
  2. Afonso Cláudio
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atilio Vivacqua
  8. Bom Jesus Do Norte
  9. Cachoeiro De Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição Do Castelo
  13. Domingos Martins
  14. Fundão
  15. Guarapari
  16. Iconha
  17. Itapemirim
  18. Itarana
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Marechal Floriano
  22. Mimoso Do Sul
  23. Muqui
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo Do Sul
  27. Santa Leopoldina
  28. Santa Maria De Jetibá
  29. Santa Teresa
  30. Serra
  31. Vargem Alta
  32. Venda Nova do Imigrante
  33. Viana
  34. Vila Velha
  35. Vitória

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