Fim de semana terá tempo instável e possibilidade de chuva no ES

O fim de semana no Espírito Santo terá tempo instável e possibilidade de chuva em alguns momentos. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a umidade trazida pelos ventos costeiros associada ao calor deve fazer chover no Estado.
Nesta sexta-feira (8), essa umidade provoca chuva passageira no começo do dia no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas em trechos das regiões Sul e Serrana.
Nas demais áreas do Estado não chove. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
SÁBADO E DOMINGO
O sábado (9) começa abafado. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva isoladas na Região Sul e em trechos sul e oeste da Região Serrana.
À noite, as tempestades avançam para a Grande Vitória e o leste da Região Serrana. Nas demais áreas não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.
Por fim, no domingo (10), a presença da umidade mantém a instabilidade no Espírito Santo. A previsão é de chuva ao longo do dia por toda a metade Sul capixaba e Grande Vitória. Pode chover ainda em alguns momentos do dia na metade Norte e em trechos das regiões Nordeste e Noroeste próximas do Rio Doce. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.