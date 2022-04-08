Fim de semana terá tempo instável e possibilidade de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini

Nesta sexta-feira (8), essa umidade provoca chuva passageira no começo do dia no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas em trechos das regiões Sul e Serrana.

Nas demais áreas do Estado não chove. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

SÁBADO E DOMINGO

O sábado (9) começa abafado. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva isoladas na Região Sul e em trechos sul e oeste da Região Serrana.

À noite, as tempestades avançam para a Grande Vitória e o leste da Região Serrana. Nas demais áreas não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.