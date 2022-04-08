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Previsão do tempo

Fim de semana terá tempo instável e possibilidade de chuva no ES

Conforme informa o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros associada ao calorão deve fazer chover em alguns momentos no Estado

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 08:08

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2022 às 08:08
Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Fim de semana terá tempo instável e possibilidade de chuva no ES Crédito: Vitor Jubini
O fim de semana no Espírito Santo terá tempo instável e possibilidade de chuva em alguns momentos. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a umidade trazida pelos ventos costeiros associada ao calor deve fazer chover no Estado. 
Nesta sexta-feira (8), essa umidade provoca chuva passageira no começo do dia no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas em trechos das regiões Sul e Serrana.
Nas demais áreas do Estado não chove. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

SÁBADO E DOMINGO

O sábado (9) começa abafado.  A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva isoladas na Região Sul e em trechos sul e oeste da Região Serrana.
À noite, as tempestades avançam para a Grande Vitória e o leste da Região Serrana. Nas demais áreas não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.
Por fim, no domingo (10), a presença da umidade mantém a instabilidade no Espírito Santo. A previsão é de chuva ao longo do dia por toda a metade Sul capixaba e Grande Vitória. Pode chover ainda em alguns momentos do dia na metade Norte e em trechos das regiões Nordeste e Noroeste próximas do Rio Doce. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.

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