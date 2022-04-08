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Renata Rasseli

Jantar harmonizado reúne apreciadores de vinho em Vitória

O encontro contou com menu português e vinhos com a curadoria de 4U.wine, no Restaurante Lareira Portuguesa

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

08 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camilla Legey, Sandra Fonseca e Gonçalo da Cunha Ferreira.
Camilla Legey, Sandra Fonseca e Gonçalo da Cunha Ferreira: em noite de jantar harmonizado no Lareira Portuguesa Crédito: Bruno Menezes
Sandra Fonseca recebeu clientes e amigos para jantar harmonizado em seu restaurante Lareira Portuguesa. Os pratos da tradicional casa de Vitória foram acompanhados por vinhos da curadoria 4U.wine, que conta com o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, Dirceu Vianna Jr. Quem comandou a apresentação dos rótulos portugueses, espanhóis, franceses e italianos foi o casal Camilla Legey e  Gonçalo da Cunha Ferreira. Confira quem prestigiou a noite de vinhos na galeria de fotos de Bruno Menezes. 
Margareth Ruschi, Karla Toríbio Pimenta, Olívia coser e Vivian Coser
Margareth Ruschi, Karla Toríbio Pimenta, Olívia Coser e Vivian Coser: queridas de RR em noite de vinhos e boa mesa  Crédito: Bruno Menezes

Jantar harmonizado na Lareira Portuguesa

TARDE DÉCOR

Romulo - Renata e Adriana Bezerril recebem Romulo Pegoretti
Romulo,  Renata e Adriana Bezerril recebem Romulo Pegoretti para bate-papo sobre iluminação em áreas externas Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Perto de completar 13 anos do D'Bem, Gaby e Suely Faiçal anunciam que a casa se preparar para abrir para café da tarde e happy hour. 
Léo Bahia prepara calendário de novidades para  2002 em sua galeria, no Centro de Vitória.
Julia Cruz, Genildo Ronchi, Malu Có e Darah Gomes estão entre os profissionais que vão “capitanear” oficinas na Festa da Família que a Escola Monteiro realiza neste sábado (09). Ioga, caricatura, lettering e penteado estão entre os temas que esses feras, respectivamente, vão abordar com crianças, adolescentes e seus familiares.
A advogada Nathália Burian entre o cônsul da República Tcheca Viktor Dolista, a irmã Ana Paula e o pai Thomas Burian, em recente encontro em Vitória.
A advogada Nathália Burian entre o cônsul da República Tcheca Viktor Dolista, a irmã Ana Paula e o pai Thomas Burian, em recente encontro em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Gorete Thorey conferiu a exposição da mostra “Adriana Varejão: Suturas, Fissuras, Ruínas”, na Pinacoteca de São Paulo. A exposição é a mais abrangente da artista até hoje, reunindo, pela primeira vez, mais de 60 obras realizadas entre 1985 e 2022.
A cirurgia plástica tem que ter limites. Segundo o cirurgião plástico, Ariosto Santos, o profissional que realiza a plástica também tem o dever de orientar o paciente quantos a exageros e inclusive recusar a fazer intervenções desnecessárias. “Esse processo é conhecido como dismorfismo que ocorre quando as vítimas desse transtorno exigem de si a busca pela beleza de todas as formas, tendo preocupação com o que cada um pensa da sua imagem ou, até mesmo, fazendo comparações a pessoas consideradas "modelos" de beleza como a Barbie”, explica.
Dr Fernando Del Piero, Stella Miranda, Tatiana Cajueiro e Ivan Aguilar.
Dr Fernando Del Piero, Stella Miranda, Tatiana Cajueiro e Ivan Aguilar:  gravação do primeiro videocast do Ivan Aguilar com o tema Empreender no Lifestyle Crédito: Carol Veiga

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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