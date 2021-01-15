Fim de semana será de sol entre nuvens e chuva rápida em todo o ES

Final de semana será entre nuvens em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Your browser does not support the audio element. Fim de semana será de sol nuvens e chuva rápida em todo o ES

Nesta sexta-feira (15), a tendência, de acordo com o Incaper, é de sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã e no final da noite na faixa litorânea do Estado, com algumas aberturas de nuvens neste período. Nas regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste, pode haver aumento de nuvens e pancadas de chuva, com trovoadas isoladas em alguns momentos do dia. O tempo segue abafado e quente, e as temperaturas não sobem muito.

Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 21 °C e 32 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 29 °C.

Na Capital, de acordo com o Climatempo, a sexta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, além de alta probabilidade de formação de arco-íris.

FINAL DE SEMANA

Neste sábado (16), segundo o Incaper, as temperaturas seguirão elevadas – nos padrões normais para o verão – em todas as regiões capixabas. Apesar disso, a previsão é de muitas nuvens e chuva rápida pela manhã e no final da noite na faixa litorânea do Estado, e de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Sul e Região Serrana, principalmente no período da tarde.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 31 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, que deverá registrar a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 18 °C e 29 °C.