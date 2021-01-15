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Previsão do tempo

Fim de semana será de sol entre nuvens e chuva rápida em todo o ES

Nesta sexta-feira (15), a tendência, de acordo com o Incaper, é de sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã e no final da noite. O fim de semana segue com previsão de muitas nuvens
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 jan 2021 às 09:38

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:38

Tempo nublado em Vitória nesta quarta-feira (23)
Final de semana será entre nuvens em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Fim de semana será de sol nuvens e chuva rápida em todo o ES
No ápice do verão, mas ainda em momento de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o capixaba pode se preparar para um fim de semana com poucas chances de praia. É que a previsão do tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como de acordo com o Climatempo, é de sol entre nuvens e chuva rápida em todo o Estado.
Nesta sexta-feira (15), a tendência, de acordo com o Incaper, é de sol entre nuvens e chuva rápida pela manhã e no final da noite na faixa litorânea do Estado, com algumas aberturas de nuvens neste período. Nas regiões Serrana, Sul, Norte e Noroeste, pode haver aumento de nuvens e pancadas de chuva, com trovoadas isoladas em alguns momentos do dia. O tempo segue abafado e quente, e as temperaturas não sobem muito.
Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 21 °C e 32 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 29 °C.
Na Capital, de acordo com o Climatempo, a sexta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, além de alta probabilidade de formação de arco-íris.

FINAL DE SEMANA

Neste sábado (16), segundo o Incaper, as temperaturas seguirão elevadas  – nos padrões normais para o verão – em todas as regiões capixabas. Apesar disso, a previsão é de muitas nuvens e chuva rápida pela manhã e no final da noite na faixa litorânea do Estado, e de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Sul e Região Serrana, principalmente no período da tarde.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 31 °C. Já nas áreas altas da Região Serrana, que deverá registrar a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 18 °C e 29 °C.
Para o domingo (17), a previsão do Incaper ainda é de sol entre muitas nuvens e com chuva rápida em alguns momentos do dia, em todo o Estado. Na Grande Vitória, a temperatura mínima deverá ser de 21 °C e máxima de 32 °C.

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