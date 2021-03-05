Fim de semana será de calor e com termômetros perto dos 40 °C no ES

Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, na Praça do Papa, em dia de calor em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Sol, uma possibilidade de chuva ao fim do dia e muito calor. O capixaba deve ter um clássico fim de semana de verão, com termômetros que podem se aproximar dos 40 °C. O calorão só não deve ser tão intenso no litoral do Estado, onde há previsão de ventos com moderada intensidade.

O vento sopra com até moderada intensidade por toda faixa litorânea do Estado. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral sul e na Grande Vitória

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Na Grande Vitória, mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Na Região Sul, mesmo com a possibilidade de chuva ao fim do dia, os termômetros podem chegar a 41 °C. Na Região Serrana, mínima de 22 °C e máxima de 36 °C nas áreas menos elevadas. Enquanto nas regiões Norte e Noroeste, a máxima pode chegar a 40 °C.

DOMINGO

O domingo será de tempo instável em grande parte do Espírito Santo, e a chuva ao fim do dia vai atingir mais regiões. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. O vento sopra com até moderada intensidade por todo litoral do Estado.

As temperaturas vão seguir altas, com máxima de 36 °C na Grande Vitória e 34 °C na Região Serrana. Não chove no Norte do Estado e as temperaturas vão variar entre 21 °C e 40 °C. Já na Região Sul, mesmo com a chuva ao fim do dia, a máxima pode chegar a 39 °C.

SEGUNDA E TERÇA