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Previsão do tempo

Fim de semana será de calor e com termômetros perto dos 40 °C no ES

Vento no litoral do Espírito Santo e chuva ao fim do dia em algumas regiões podem ajudar a amenizar o calorão. Veja a previsão até terça

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:14

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:14
Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades -
Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, na Praça do Papa, em dia de calor em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Sol, uma possibilidade de chuva ao fim do dia e muito calor. O capixaba deve ter um clássico fim de semana de verão, com termômetros que podem se aproximar dos 40 °C. O calorão só não deve ser tão intenso no litoral do Estado, onde há previsão de ventos com moderada intensidade. 
De acordo com o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado (6), o tempo segue estável em grande parte do Espírito Santo. Faz calor em todo o Estado e apenas no extremo sul capixaba o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas ao fim do dia. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove.
O vento sopra com até moderada intensidade por toda faixa litorânea do Estado. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral sul e na Grande Vitória.
As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Na Grande Vitória, mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Na Região Sul, mesmo com a possibilidade de chuva ao fim do dia, os termômetros podem chegar a 41 °C. Na Região Serrana, mínima de 22 °C e máxima de 36 °C nas áreas menos elevadas. Enquanto nas regiões Norte e Noroeste, a máxima pode chegar a 40 °C.

DOMINGO

O domingo será de tempo instável em grande parte do Espírito Santo, e a chuva ao fim do dia vai atingir mais regiões. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. O vento sopra com até moderada intensidade por todo litoral do Estado.
As temperaturas vão seguir altas, com máxima de 36 °C na Grande Vitória e 34 °C na Região Serrana. Não chove no Norte do Estado e as temperaturas vão variar entre  21 °C e 40 °C. Já na Região Sul, mesmo com a chuva ao fim do dia, a máxima pode chegar a 39 °C. 

SEGUNDA E TERÇA

A semana vai começar com sol entre muitas nuvens em todo o Estado. Na segunda (8) e na terça-feira (9) há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. Devido ao aumento da nebulosidade, as temperaturas vão cair um pouquinho em todas as regiões.

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