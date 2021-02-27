Fim de semana deve ser de chuva fraca e esparsa no Espírito Santo

Dia amanheceu abafado neste sábado (27) em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O fim de semana chegou, e de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o finalzinho de fevereiro deve ser de chuva fraca e esparsa em todo o Espírito Santo.

Neste sábado (27), o tempo deve permanecer abafado, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove fraco pela manhã, na Grande Vitória , Nordeste e Litoral Sul, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Na Região Serrana e Sul, Norte e Noroeste, ao longo do dia a nebulosidade aumenta, provocando chuva fraca, a partir do final da tarde.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens. Previsão de chuva no início do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31°C.

Na Região Sul, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens. Previsão de chuva no início do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

DOMINGO

O Incaper prevê que neste domingo (28), o sol deve aparecer entre algumas nuvens em todo o Espírito Santo. Na Região Norte, Nordeste e Noroeste, na área das "Três Santas" e na Grande Vitória, a entrada de umidade vinda do mar, provoca chuva rápida em alguns momentos do dia.

Na Região do Caparaó, o tempo fica instável, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas, a partir da tarde. Na parte central e no litoral da Região Sul e Serrana, o tempo segue aberto e sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31°C.

Na Região Sul, sol e aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva, a partir da tarde, somente no Caparaó. Sem chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e passageira em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e passageira em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e passageira em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

SEGUNDA, TERÇA E QUARTA

Na segunda-feira (1) o sol aparece entre algumas nuvens no Norte, Nordeste e Noroeste, onde chove fraco e rápido em alguns momentos do dia. Na região do Caparaó, o aumento de nuvens provoca chuva rápida no final do dia. Na Grande Vitória, Sul e Serrana, o tempo segue firme e sem previsão de chuva.