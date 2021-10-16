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Risco de ventos e alagamentos

Espírito Santo recebe alertas de chuvas intensas até este domingo (17)

Dois avisos foram publicados neste sábado (16) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divide as cidades capixabas em dois grupos, com graus de risco diferentes
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 out 2021 às 18:14

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:14

Inmet alerta para chuvas intensas no ES
Inmet alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Reprodução Inmet
Todo o território do Espírito Santo está em área de risco para chuvas intensas até o meio-dia deste domingo (17). Dois avisos foram publicados neste sábado (16) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divide as cidades capixabas em dois grupos: Norte do Estado em grau de perigo potencial e todo o restante, como Sul e Grande Vitória, em grau de perigo, o que significa um nível acima. As chuvas devem ser acompanhadas de ventos intensos, com risco de corte de energia e alagamentos.

INSTRUÇÕES:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

ALERTA AMARELO

São 18 cidades do Norte do Espírito Santo em um aviso meteorológico classificado como perigo potencial. Nessa região, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos chegando a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet
ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet Crédito: Reprodução Inmet
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Linhares
  8. Montanha
  9. Mucurici
  10. Nova Venécia
  11. Pedro Canário
  12. Pinheiros
  13. Ponto Belo
  14. São Gabriel da Palha
  15. São Mateus
  16. Sooretama
  17. Vila Pavão
  18. Vila Valério

ALERTA LARANJA

Todo o restante do Espírito Santo está em um grau de perigo acima das cidades do Norte. Na maior parte do Estado, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet
ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet Crédito: Reprodução Inmet
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória
Algumas cidades aparecem nos dois alertas, por isso a soma das duas listas tem um número maior que 78, o número de municípios do Espírito Santo.

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