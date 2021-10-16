Espírito Santo recebe alertas de chuvas intensas até este domingo (17)

Inmet alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Reprodução Inmet

Todo o território do Espírito Santo está em área de risco para chuvas intensas até o meio-dia deste domingo (17). Dois avisos foram publicados neste sábado (16) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divide as cidades capixabas em dois grupos: Norte do Estado em grau de perigo potencial e todo o restante, como Sul e Grande Vitória , em grau de perigo, o que significa um nível acima. As chuvas devem ser acompanhadas de ventos intensos, com risco de corte de energia e alagamentos.

INSTRUÇÕES:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



ALERTA AMARELO

São 18 cidades do Norte do Espírito Santo em um aviso meteorológico classificado como perigo potencial. Nessa região, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos chegando a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet Crédito: Reprodução Inmet

Água Doce do Norte

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Linhares

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério



ALERTA LARANJA

Todo o restante do Espírito Santo está em um grau de perigo acima das cidades do Norte. Na maior parte do Estado, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ES recebe alertas de chuvas intensas do Inmet Crédito: Reprodução Inmet

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

