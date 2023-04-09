ES recebe novo alerta de chuvas intensas

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas no Espírito Santo, desta vez válido para todos os 78 municípios capixabas. O aviso de cor amarela — o menor na escala de risco — já está em vigência até a manhã de segunda-feira (10).

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

Cavado meteorológico?

De acordo com a Climatempo, cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Os cavados podem ocorrer em vários níveis da atmosfera e em qualquer época do ano. Podemos ter cavados apenas na superfície ou cavados sobrepostos, que vão até níveis mais elevados da atmosfera.

Cavado meteorológico vai trazer chuva para o Espírito Santo neste domingo (9) Crédito: Climatempo

Em algumas situações pode ocorrer a passagem de vários pequenos cavados em poucos dias. É o que os meteorologistas chamam de "ondas curtas" ou "cavados de onda curta". Dependendo das condições de temperatura e umidade, a passagem de um cavado pode causar muita instabilidade, com chuvas fortes.

Alagamentos

Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (8), com a força da chuva ao anoitecer. Em pouco tempo de chuva, diversas ruas e avenidas ficaram alagadas.