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Mais água

ES recebe novo alerta de chuvas intensas

Aviso de atenção emitido pelo Inmet é válido para todas as cidades capixabas até a manhã de segunda-feira

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 11:15

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 abr 2023 às 11:15
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas no Espírito Santo, desta vez válido para todos os 78 municípios capixabas. O aviso de cor amarela — o menor na escala de risco — já está em vigência até a manhã de segunda-feira (10). 
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.
O motivo dessa instabilidade no Estado, segundo os especialistas, é um cavado meteorológico e uma baixa pressão atmosférica que atingem o Sudeste brasileiro desde a semana passada. A previsão é de temporais neste domingo (9) de Páscoa sobretudo na Grande Vitória e no Sul capixaba. 

Cavado meteorológico?

De acordo com a Climatempo, cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.
Os cavados podem ocorrer em vários níveis da atmosfera e em qualquer época do ano. Podemos ter cavados apenas na superfície ou cavados sobrepostos, que vão até níveis mais elevados da atmosfera.
Cavado meteorológico vai trazer chuva no fim de semana para o Espírito Santo
Cavado meteorológico vai trazer chuva para o Espírito Santo neste domingo (9) Crédito: Climatempo
Em algumas situações pode ocorrer a passagem de vários pequenos cavados em poucos dias. É o que os meteorologistas chamam de "ondas curtas" ou "cavados de onda curta". Dependendo das condições de temperatura e umidade, a passagem de um cavado pode causar muita instabilidade, com chuvas fortes.

Alagamentos

Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (8), com a força da chuva ao anoitecer. Em pouco tempo de chuva, diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. 
Segundo boletim da Defesa Civil, em intervalo de 24 horas (das 6h de sábado às 6h deste domingo) foram 69 milímetros de chuva em Vitória. Em Viana, 64mm. Na Serra, foram 54mm, e, em Vila Velha, 52mm. Em Cariacica, que apresentou transtornos e maiores alagamentos, o volume de chuva foi um pouco menor: 49mm.

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