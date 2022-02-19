ES recebe mais um alerta laranja para risco de chuvas fortes

Os dois avisos são da cor laranja, o que significa que o acumulado de chuva pode variar de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm por dia. A precipitação deve ser acompanhada de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, corte de energia e queda de galhos de árvore.