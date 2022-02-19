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ES recebe mais um alerta laranja para risco de chuvas fortes

Na manhã desta sexta-feira (18), o Sul do Estado já estava sob aviso meteorológico do Inmet; precipitação pode chegar a 60 mm por hora

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 21:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 fev 2022 às 21:16
Depois de um aviso que englobava apenas municípios da Região Sul do Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de perigo nesta sexta-feira (18). Dessa forma, todo o Estado passou a ter previsão de chuvas fortes que devem acontecer até as 10h deste sábado (19).
Os dois avisos são da cor laranja, o que significa que o acumulado de chuva pode variar de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm por dia. A precipitação deve ser acompanhada de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, corte de energia e queda de galhos de árvore.
Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Previsão é de chuva forte para todo o território capixaba até as 10h deste sábado (19) Crédito: Carlos Alberto Silva
Diante dessa estimativa, o Inmet orienta que as pessoas não estacionem perto de torres de transmissão e placas de propagandas, pois há risco de descargas elétricas. Também não se deve procurar abrigo debaixo de árvores. "Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia", completa.
Vale lembrar que, em caso de dúvidas sobre o que fazer ou de situação de perigo, a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) deve ser acionado. Os municípios capixabas ainda contam com as Defesas Civis locais, cada qual com um telefone (que pode ser consultado aqui).

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