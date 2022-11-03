Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo fechado

ES recebe mais dois alertas de chuva forte com risco de alagamentos

Aviso de perigo potencial de chuva intensa compreende 46 cidades e o de acumulado de chuva abrange 42 localidades capixabas. Estado está em nível de atenção
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2022 às 12:24

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 12:24

Espírito Santo recebe alertas de perigo para grande acumulado e chuva forte Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O tempo instável continua e, nesta quinta-feira (3), o Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até sexta-feira (4). O primeiro diz respeito ao perigo potencial para chuva intensa, compreendendo 46 cidades. Já o aviso de acumulado de chuva abrange 42 localidades. O Estado já estava em nível de atenção após receber alerta de chuva forte e vendaval do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Nas cidades em perigo potencial para chuva intensa, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as localidades:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Linhares
  23. Mantenópolis
  24. Marechal Floriano
  25. Marilândia
  26. Montanha
  27. Mucurici
  28. Nova Venécia
  29. Pancas
  30. Pedro Canário
  31. Pinheiros
  32. Ponto Belo
  33. Rio Bananal
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. Santa Teresa
  37. São Domingos do Norte
  38. São Gabriel da Palha
  39. São Mateus
  40. São Roque do Canaã
  41. Serra
  42. Sooretama
  43. Viana
  44. Vila Pavão
  45. Vila Valério
  46. Vila Velha

Acumulado de chuva

Nos municípios classificados com risco de grande acumulado de chuva, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Apesar disso, o risco nessas localidades é baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco. Veja os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Colatina
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado 
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet:

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Veja Também

ES entra em nível de atenção após alerta de chuva forte e vendaval

Frio e chuva continuam no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Mais de 10 mil raios atingem o Espírito Santo durante tempestade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados