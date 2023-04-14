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Laranja e amarelo

ES recebe dois alertas de chuvas intensas para todas as cidades

Avisos do Inmet foram emitidos nesta sexta-feira (14); os alertas, laranja e amarelo (de perigo e perigo potencial, respectivamente), são válidos até a manhã deste sábado (15)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 abr 2023 às 11:55

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:55

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas
Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (14). Os avisos são válidos até as 10h deste sábado (15) e compreendem todos os municípios do Estado.
O primeiro aviso é da cor amarela - classificado como "perigo potencial" - e abrange cidades do Noroeste e Norte do Estado, onde pode ocorrer até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nessas cidades. Veja os municípios:
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Alto Rio Novo 
  4. Aracruz 
  5. Barra de São Francisco 
  6. Boa Esperança 
  7. Colatina 
  8. Conceição da Barra 
  9. Ecoporanga 
  10. Governador Lindenberg 
  11. Jaguaré 
  12. Linhares 
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia 
  15. Montanha 
  16. Mucurici
  17. Nova Venécia 
  18. Pancas 
  19. Pedro Canário 
  20. Pinheiros 
  21. Ponto Belo 
  22. Rio Bananal 
  23. São Domingos do Norte 
  24.  São Gabriel da Palha 
  25. São Mateus 
  26. Sooretama 
  27. Vila Pavão
  28. Vila Valério

Alerta laranja

Já o alerta laranja - segundo maior na escala de risco - abrange municípios da região Central, Sul, Noroeste, Litoral Norte e Grande Vitória. Nessas localidades, pode ocorrer chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 
Cidades:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta 
  6. Apiacá 
  7. Aracruz 
  8. Atílio Vivacqua 
  9. Baixo Guandu
  10.  Bom Jesus do Norte
  11.  Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim 
  13. Cariacica 
  14. Castelo 
  15. Colatina 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Divino de São Lourenço
  18.  Domingos Martins 
  19. Dores do Rio Preto 
  20. Fundão 
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí
  23. Guarapari 
  24. Ibatiba 
  25. Ibiraçu 
  26. Ibitirama 
  27. Iconha
  28. Irupi 
  29. Itaguaçu 
  30. Itapemirim 
  31. Itarana 
  32. Iúna
  33. Jerônimo Monteiro 
  34. João Neiva
  35.  Laranja da Terra 
  36. Linhares
  37. Marataízes 
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia 
  40. Mimoso do Sul 
  41. Muniz Freire 
  42. Muqui
  43. Pancas 
  44. Piúma 
  45. Presidente Kennedy 
  46. Rio Novo do Sul 
  47. Santa Leopoldina
  48. Santa Maria de Jetibá 
  49. Santa Teresa 
  50. São Domingos do Norte 
  51. São José do Calçado 
  52. São Roque do Canaã 
  53. Serra 
  54. Vargem Alta 
  55. Venda Nova do Imigrante 
  56. Viana 
  57. Vila Velha
  58. Vitória

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