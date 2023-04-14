ES recebe dois alertas de chuvas intensas para todas as cidades

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas Crédito: Inmet

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (14). Os avisos são válidos até as 10h deste sábado (15) e compreendem todos os municípios do Estado.

O primeiro aviso é da cor amarela - classificado como "perigo potencial" - e abrange cidades do Noroeste e Norte do Estado, onde pode ocorrer até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nessas cidades. Veja os municípios:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Alerta laranja

Já o alerta laranja - segundo maior na escala de risco - abrange municípios da região Central, Sul, Noroeste, Litoral Norte e Grande Vitória. Nessas localidades, pode ocorrer chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cidades: