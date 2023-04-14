ES recebe dois alertas de chuvas intensas para todas as cidades

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (14). Os avisos são válidos até as 10h deste sábado (15) e compreendem todos os municípios do Estado.
O primeiro aviso é da cor amarela - classificado como "perigo potencial" - e abrange cidades do Noroeste e Norte do Estado, onde pode ocorrer até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nessas cidades. Veja os municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Alerta laranja
Já o alerta laranja - segundo maior na escala de risco - abrange municípios da região Central, Sul, Noroeste, Litoral Norte e Grande Vitória. Nessas localidades, pode ocorrer chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória