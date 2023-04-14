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Tempo instável

Frente fria deve provocar chuva no Espírito Santo no fim de semana

Tempo começa a mudar a partir da tarde deste sábado (15) no Estado, deixando o dia chuvoso e com temperaturas menores no domingo (16)

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 06:54

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 abr 2023 às 06:54
Mestre Álvaro coberto em dia de tempo fechado em Vitória
Mestre Álvaro coberto em dia de tempo fechado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O tempo deve continuar instável no Espírito Santo e ficar chuvoso neste fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que uma frente fria vai se aproximar do Estado e causar ventos intensos, chuva e queda nas temperaturas. 
No sábado (15), o dia começa com predomínio de sol no Estado, mas, entre a tarde e a noite, a frente fria se aproxima do território capixaba e provoca instabilidade.
Pode haver pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas, as pancadas de chuva chegam a partir da noite e madrugada. O vento acelera por todo o litoral do Estado e são esperadas rajadas entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória.
A frente fria deixa o céu parcialmente nublado ao longo do domingo (16) e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais durante a manhã nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.
Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, as chuvas devem ocorrer de maneira esparsa durante a tarde. O vento ainda será forte por todo o litoral capixaba com previsão de ocorrência de rajadas.

Temperaturas

Sábado (15)
- Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C
- Região Sul: 19 °C a 33 °C
- Região Serrana: 17 °C a 29 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C

Domingo (16)
- Grande Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C
- Região Sul: 20 °C a 31 °C
- Região Serrana: 18 °C a 27 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C

Frente fria deve provocar chuva no Espírito Santo no fim de semana

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