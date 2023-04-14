O tempo deve continuar instável no Espírito Santo e ficar chuvoso neste fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que uma frente fria vai se aproximar do Estado e causar ventos intensos, chuva e queda nas temperaturas.
No sábado (15), o dia começa com predomínio de sol no Estado, mas, entre a tarde e a noite, a frente fria se aproxima do território capixaba e provoca instabilidade.
Pode haver pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas, as pancadas de chuva chegam a partir da noite e madrugada. O vento acelera por todo o litoral do Estado e são esperadas rajadas entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória.
A frente fria deixa o céu parcialmente nublado ao longo do domingo (16) e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais durante a manhã nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.
Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, as chuvas devem ocorrer de maneira esparsa durante a tarde. O vento ainda será forte por todo o litoral capixaba com previsão de ocorrência de rajadas.
Temperaturas
Sábado (15)
- Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C
- Região Sul: 19 °C a 33 °C
- Região Serrana: 17 °C a 29 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C
Domingo (16)
- Grande Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C
- Região Sul: 20 °C a 31 °C
- Região Serrana: 18 °C a 27 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C
- Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C
- Região Sul: 19 °C a 33 °C
- Região Serrana: 17 °C a 29 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C
Domingo (16)
- Grande Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C
- Região Sul: 20 °C a 31 °C
- Região Serrana: 18 °C a 27 °C
- Região Norte: 21 °C a 33 °C
- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C
Frente fria deve provocar chuva no Espírito Santo no fim de semana