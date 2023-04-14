Frente fria deve provocar chuva no Espírito Santo no fim de semana

Mestre Álvaro coberto em dia de tempo fechado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No sábado (15), o dia começa com predomínio de sol no Estado, mas, entre a tarde e a noite, a frente fria se aproxima do território capixaba e provoca instabilidade.

Pode haver pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas, as pancadas de chuva chegam a partir da noite e madrugada. O vento acelera por todo o litoral do Estado e são esperadas rajadas entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória.

A frente fria deixa o céu parcialmente nublado ao longo do domingo (16) e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais durante a manhã nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.

Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, as chuvas devem ocorrer de maneira esparsa durante a tarde. O vento ainda será forte por todo o litoral capixaba com previsão de ocorrência de rajadas.

Temperaturas Sábado (15)

- Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C

- Região Sul: 19 °C a 33 °C

- Região Serrana: 17 °C a 29 °C

- Região Norte: 21 °C a 33 °C

- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C



Domingo (16)

- Grande Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C

- Região Sul: 20 °C a 31 °C

- Região Serrana: 18 °C a 27 °C

- Região Norte: 21 °C a 33 °C

- Região Noroeste: 20 °C a 34 °C



