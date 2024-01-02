ES recebe dois alertas de chuva forte; veja para quais cidades

A primeira semana do ano começou com tempo nublado e um pouco de frio em boa parte do Estado

Segundo o Inmet, nesses novos locais pode chover 50 mm/dia, além de ventos entre 40 a 60 km/h. Veja a lista de municípios enquadrados abaixo.

O alerta laranja prevê grandes acumulados para apenas 21 cidades, listadas abaixo. São esperados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.