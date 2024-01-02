O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de chuvas fortes para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, incluindo 12 novos municípios. Diferentemente do primeiro, que é laranja e prevê precipitações mais intensas, este é classificado como amarelo – o menor na escala de risco. Ambos já estão em atividade no Estado, até às 10 horas desta quarta-feira (3º).
Segundo o Inmet, nesses novos locais pode chover 50 mm/dia, além de ventos entre 40 a 60 km/h. Veja a lista de municípios enquadrados abaixo.
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz*
- Baixo Guandu*
- Colatina*
- Governador Lindenberg*
- Itaguaçu*
- Jaguaré
- João Neiva*
- Laranja da Terra*
- Linhares*
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal*
- São Domingos do Norte*
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã*
- Sooretama
- Vila Valério
*Localidades que não aparecem no primeiro alerta, da cor laranja
Aviso anterior
O alerta laranja prevê grandes acumulados para apenas 21 cidades, listadas abaixo. São esperados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe dois alertas de chuva forte; veja para quais cidades
Aviso laranja
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério