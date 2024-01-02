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Previsão

ES recebe dois alertas de chuva forte; veja para quais cidades

Instituto de meteorologia emitiu um segundo alerta de precipitações para as regiões Norte e Noroeste do Estado, incluindo 12 novos municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2024 às 17:13

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 17:13

Chuva na tarde de segunda-feira
A primeira semana do ano começou com tempo nublado e um pouco de frio em boa parte do Estado Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de chuvas fortes para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, incluindo 12 novos municípios. Diferentemente do primeiro, que é laranja e prevê precipitações mais intensas, este é classificado como amarelo – o menor na escala de risco. Ambos já estão em atividade no Estado, até às 10 horas desta quarta-feira (3º).
Segundo o Inmet, nesses novos locais pode chover 50 mm/dia, além de ventos entre 40 a 60 km/h. Veja a lista de municípios enquadrados abaixo.
  1. Águia Branca 
  2. Alto Rio Novo 
  3. Aracruz*
  4. Baixo Guandu*
  5. Colatina*
  6. Governador Lindenberg* 
  7. Itaguaçu*
  8. Jaguaré 
  9. João Neiva*
  10. Laranja da Terra* 
  11. Linhares* 
  12. Marilândia
  13. Nova Venécia 
  14. Pancas 
  15. Rio Bananal* 
  16. São Domingos do Norte*
  17. São Gabriel da Palha 
  18. São Mateus
  19. São Roque do Canaã* 
  20. Sooretama
  21. Vila Valério 
*Localidades que não aparecem no primeiro alerta, da cor laranja

Aviso anterior

O alerta laranja prevê grandes acumulados para apenas 21 cidades, listadas abaixo. São esperados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe dois alertas de chuva forte; veja para quais cidades
Aviso laranja
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Alto Rio Novo 
  4. Barra de São Francisco 
  5. Boa Esperança 
  6. Conceição da Barra 
  7. Ecoporanga 
  8. Jaguaré 
  9. Mantenópolis 
  10. Montanha
  11. Mucurici 
  12. Nova Venécia 
  13. Pancas 
  14. Pedro Canário
  15. Pinheiros 
  16. Ponto Belo 
  17. São Gabriel da Palha
  18. São Mateus 
  19. Sooretama 
  20. Vila Pavão
  21. Vila Valério

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