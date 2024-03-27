ES recebe alerta para chuvas intensas em 62 cidades; veja a lista

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).