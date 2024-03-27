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Meteorologia

ES recebe alerta para chuvas intensas em 62 cidades; veja a lista

O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange 62 e compreende a região Sul do ES, que tenta se recuperar da destruição causada pelas chuvas no último final de semana

Publicado em 27 de Março de 2024 às 14:07

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 mar 2024 às 14:07
O Espírito Santo recebeu mais um alerta de chuvas intensas para 62 cidades, válido até às 10h desta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos municípios compreendidos pelo aviso pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
Alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo
A região Sul do ES, castigada pelas chuvas na última semana, está na área do aviso climático Crédito: Inmet
Há, também, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades do Sul do Espírito Santo estão abrangidas no alerta. A região foi atingida por fortes chuvas no último fim de semana, causando alagamentos e, até o momento, 20 mortes, conforme o último boletim da Defesa Civil divulgado às 11h desta quarta-feira (27).
Veja as cidades onde irá chover:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca 
  3. Alegre 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Apiacá 
  8. Aracruz 
  9.  Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu 
  11. Bom Jesus do Norte 
  12. Brejetuba 
  13. Cachoeiro de Itapemirim 
  14. Cariacica 
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo
  18.  Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Fundão 
  22. Governador Lindenberg 
  23. Guaçuí 
  24. Guarapari 
  25. Ibatiba 
  26. Ibiraçu 
  27. Ibitirama 
  28. Iconha 
  29. Irupi 
  30. Itaguaçu 
  31. Itapemirim 
  32. Itarana 
  33. Iúna
  34.  Jerônimo Monteiro 
  35. João Neiva 
  36. Laranja da Terra 
  37. Linhares 
  38. Mantenópolis
  39.  Marataízes 
  40. Marechal Floriano 
  41. Marilândia 
  42. Mimoso do Sul 
  43. Muniz Freire 
  44. Muqui 
  45. Pancas 
  46. Piúma 
  47. Presidente Kennedy
  48. Rio Bananal 
  49. Rio Novo do Sul 
  50. Santa Leopoldina 
  51. Santa Maria de Jetibá
  52.  Santa Teresa 
  53. São Domingos do Norte 
  54. São José do Calçado
  55.  São Roque do Canaã 
  56. Serra 
  57. Sooretama 
  58. Vargem Alta 
  59. Venda Nova do Imigrante 
  60. Viana 
  61. Vila Velha 
  62. Vitória
ES recebe alerta para chuvas intensas em 62 cidades

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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