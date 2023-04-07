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Tempo

ES recebe alerta de chuvas intensas; veja cidades

Aviso de atenção é válido para mais de 50 municípios capixabas até a manhã de sábado, podendo ser prorrogado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:57

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:57

O feriadão da Páscoa pode contar com chuvas em pelo menos 56 municípios do Espírito Santo, segundo alerta emitido nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor amarela — o menor na classificação de risco — é válido até a manhã de sábado (8), podendo ser prorrogado.
A previsão é de acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de até 60km/h.
Alerta de chuvas atinge sobretudo as regiões Sul e litoral do ES
Alerta emitido pelo Inmet para 56 municípios capixabas Crédito: Reprodução | Inmet

Cidades sob alerta

  • Afonso Cláudio 
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá 
  • Aracruz 
  • Atílio Vivacqua 
  • Baixo Guandu 
  • Bom Jesus do Norte 
  • Brejetuba 
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina 
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto 
  • Fundão
  • Guaçuí 
  • Guarapari 
  • Ibatiba 
  • Ibiraçu 
  • Ibitirama
  • Iconha 
  • Irupi
  • Itaguaçu 
  • Itapemirim 
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro 
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares 
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano
  • Marilândia 
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire 
  • Muqui 
  • Pancas 
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa 
  • São José do Calçado 
  • São Roque do Canaã
  • Serra 
  • Vargem Alta 
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana 
  • Vila Velha 
  • Vitória 

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