ES recebe alerta de chuvas intensas; veja cidades

O feriadão da Páscoa pode contar com chuvas em pelo menos 56 municípios do Espírito Santo, segundo alerta emitido nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor amarela — o menor na classificação de risco — é válido até a manhã de sábado (8), podendo ser prorrogado.
A previsão é de acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de até 60km/h.
Cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória