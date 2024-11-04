ES começa semana com alerta de chuva forte para 49 cidades; veja quais

Dando continuidade ao clima do final de semana, 49 municípios do Espírito Santo devem receber chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão publicou, nesta segunda-feira (4), um alerta amarela - o terceiro maior na escala - que vale até 10h desta terça-feira (5), com possibilidade de chover até 50 mm/dia.
Moradores dos municípios incluídos no aviso devem ficar atentos, pois há possibilidade de ventos intensos, de 60 km/h. Segundo o Inmet, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Caso aconteça rajadas de vento, o Instituto orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Veja as cidades sob alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
ES começa semana com alerta de chuva forte para 49 cidades