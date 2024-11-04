ES começa semana com alerta de chuva forte para 49 cidades; veja quais

Chuva forte: Espírito Santo recebeu alerta válido para 49 cidades Crédito: Chuvas Creative Commons

Dando continuidade ao clima do final de semana, 49 municípios do Espírito Santo devem receber chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão publicou, nesta segunda-feira (4), um alerta amarela - o terceiro maior na escala - que vale até 10h desta terça-feira (5), com possibilidade de chover até 50 mm/dia.

Moradores dos municípios incluídos no aviso devem ficar atentos, pois há possibilidade de ventos intensos, de 60 km/h. Segundo o Inmet, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Caso aconteça rajadas de vento, o Instituto orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Veja as cidades sob alerta:



Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana