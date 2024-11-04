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Clima

ES começa semana com alerta de chuva forte para 49 cidades; veja quais

Alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h de terça-feira (5) e prevê, ainda, ventos de até 60 km/h

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 13:50

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 nov 2024 às 13:50
Chuvas Creative Commons
Chuva forte: Espírito Santo recebeu alerta válido para 49 cidades Crédito: Chuvas Creative Commons
Dando continuidade ao clima do final de semana, 49 municípios do Espírito Santo devem receber chuvas intensas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão publicou, nesta segunda-feira (4), um alerta amarela - o terceiro maior na escala - que vale até 10h desta terça-feira (5), com possibilidade de chover até 50 mm/dia. 
Moradores dos municípios incluídos no aviso devem ficar atentos, pois há possibilidade de ventos intensos, de 60 km/h. Segundo o Inmet, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Caso aconteça rajadas de vento, o Instituto orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Veja as cidades sob alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. Laranja da Terra
  32. Mantenópolis
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Pancas
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
ES começa semana com alerta de chuva forte para 49 cidades

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