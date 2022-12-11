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Previsão do tempo

Domingo vai ser de chuvas intensas em 11 cidades do ES; veja previsão

Segundo previsão do Climatempo, as condições para domingo na Grande Vitória devem ser parecidas com as de sábado (10)
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 dez 2022 às 21:08

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 21:08

Dia virou noite na Serra
Tempo fechado na Serra neste sábado (10) Crédito: Ricardo Medeiros
Depois do sábado (10) com temporal, com direito a muitos raios e até granizo em algumas cidades do Espírito Santo, os capixabas podem se preparar para um tempo parecido também no domingo (11).
A tempestade que atingiu a Grande Vitória e vários municípios do Espírito Santo no final da tarde de sábado deixou marcas de destruição. Em poucos minutos de chuva intensa e fortes rajadas de vento, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e até imóveis foram destelhados.
Segundo previsão do Climatempo, as condições devem ser parecidas com as de sábado. Para a Grande Vitória, o instituto prevê sol e muitas nuvens pela manhã, mas pancadas de chuva à tarde. Já à noite o tempo deve ficar aberto.
Dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitidos neste sábado para o Estado valem até domingo.
O primeiro foi o alerta laranja, que indica perigo. Ele é válido até 10h de domingo. As chuvas intensas podem afetar até 11 cidades do Norte do Espírito Santo, segundo o Inmet. São elas:
  1. Água Doce do Norte
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Montanha
  6. Mucurici
  7. Nova Venécia
  8. Pedro Canário
  9. Pinheiros 
  10. Ponto Belo
  11.  São Mateus
Nessas cidades, pode chover entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta amarelo

Já o alerta amarelo para chuvas intensas, que indica um perigo potencial, abrange mais cidades: são 33 ao todo. Ele vai até 10h de domingo. De acordo com o Inmet, pode chover até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. Confira os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Ecoporanga
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu 
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Nova Venécia
  23. Pancas
  24. Pinheiros
  25. Rio Bananal
  26. Santa Teresa
  27. São Domingos do Norte
  28. São Gabriel da Palha
  29. São Mateus
  30. São Roque do Canaã
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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