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Sem chuvas

Domingo deve ser de sol entre poucas nuvens em todo o Espírito Santo

Segundo o Incaper, o fim de semana deve ser sem chuva. Inmet alerta para ventos costeiros no Litoral Sul

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 20:03

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 mai 2021 às 20:03
Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória
Domingo deve ser de sol em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O céu limpo, claro e com poucas nuvens deve continuar predominando no Espírito Santo. Pelo menos é o que aponta a previsão do tempo para domingo (22).
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve acabar como começou: poucas nuvens e sem previsão de chuva.
Em virtude de uma massa de ar seco, os índices de umidade relativa ficam próximos dos 30% nas Regiões Sul e Noroeste - o que ainda não configura estado de alerta.
Previsão de sol entre nuvens no Espírito Santo
Previsão de sol entre nuvens no Espírito Santo Crédito: Divulgação Incaper
Como mostra a previsão, o tempo deve ficar homogêneo de Norte a Sul do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura mínima deve ser de 19 ºC, e a máxima, 31 ºC. O Norte pode ter máxima de 34 ºC - a maior entre as regiões, segundo previsão do Incaper.
O instituto capixaba ainda cita ventos de moderada a forte intensidade no litoral Sul e Norte. Já o  Instituto Nacional de Meteorologia soltou um aviso de ventos costeiros devem ser registrados em dez municípios capixabas que ocupam o litoral Sul.

VEJA A LISTA DE CIDADES:

Aviso de ventos costeiros do Inpe
Aviso de ventos costeiros do Inpe Crédito: Reprodução Inmet
  1. Anchieta;
  2. Guarapari;
  3. Iconha;
  4. Itapemirim;
  5. Marataízes;
  6. Mimoso Do Sul;
  7. Piúma;
  8. Presidente Kennedy
  9. Rio Novo Do Sul;
  10. Alfredo Chaves.

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