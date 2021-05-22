Domingo deve ser de sol entre poucas nuvens em todo o Espírito Santo

O céu limpo, claro e com poucas nuvens deve continuar predominando no Espírito Santo. Pelo menos é o que aponta a previsão do tempo para domingo (22).
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve acabar como começou: poucas nuvens e sem previsão de chuva.
Em virtude de uma massa de ar seco, os índices de umidade relativa ficam próximos dos 30% nas Regiões Sul e Noroeste - o que ainda não configura estado de alerta.
Como mostra a previsão, o tempo deve ficar homogêneo de Norte a Sul do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura mínima deve ser de 19 ºC, e a máxima, 31 ºC. O Norte pode ter máxima de 34 ºC - a maior entre as regiões, segundo previsão do Incaper.
O instituto capixaba ainda cita ventos de moderada a forte intensidade no litoral Sul e Norte. Já o Instituto Nacional de Meteorologia soltou um aviso de ventos costeiros devem ser registrados em dez municípios capixabas que ocupam o litoral Sul.
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Anchieta;
- Guarapari;
- Iconha;
- Itapemirim;
- Marataízes;
- Mimoso Do Sul;
- Piúma;
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul;
- Alfredo Chaves.