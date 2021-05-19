Chuva em Vitória já está 102,4% acima da média normal para maio Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Vitória já acumula mais do que o dobro da média de chuva para maio

Talvez você não tenha percebido, mas até esta terça-feira (18) Vitória já havia registrado mais que o dobro de chuva prevista para o mês de maio. A capital capixaba está entre os locais do Brasil onde mais choveu neste mês.

Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que, nos primeiros 18 dias de maio, choveu 149,2mm em Vitória. Isto significa 102,4% acima da média normal para o mês, que é de 73,7mm.

De acordo com o instituto Climatempo, embora a capital capixaba já acumule um pouco mais do que o dobro da média de chuva para maio, quase toda essa chuva caiu durante a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo no começo da semana passada

MAIO MAIS CHUVOSO EM 2 ANOS

Ainda segundo o Climatempo, este é o mês de maio mais chuvoso em dois anos. Em maio de 2020, choveu apenas 59,9mm. Porém, em maio de 2019 choveu 257,9mm em Vitória.