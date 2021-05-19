Vitória já acumula mais do que o dobro da média de chuva para maio
Talvez você não tenha percebido, mas até esta terça-feira (18) Vitória já havia registrado mais que o dobro de chuva prevista para o mês de maio. A capital capixaba está entre os locais do Brasil onde mais choveu neste mês.
Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que, nos primeiros 18 dias de maio, choveu 149,2mm em Vitória. Isto significa 102,4% acima da média normal para o mês, que é de 73,7mm.
De acordo com o instituto Climatempo, embora a capital capixaba já acumule um pouco mais do que o dobro da média de chuva para maio, quase toda essa chuva caiu durante a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo no começo da semana passada.
MAIO MAIS CHUVOSO EM 2 ANOS
Ainda segundo o Climatempo, este é o mês de maio mais chuvoso em dois anos. Em maio de 2020, choveu apenas 59,9mm. Porém, em maio de 2019 choveu 257,9mm em Vitória.
Até o fim do mês, são esperadas três frentes frias sobre o Brasil com chance de provocar alguma chuva ou de espalhar um pouco de umidade pelo interior do país. No entanto, segundo o Climatempo, nem todas as capitais terão chuva.