Cidades do ES recebem alertas de chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

Riscos | Alerta laranja
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Veja quais são as cidades sob este alerta:
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
Riscos | Alerta amarelo
Outras 18 cidades capixabas, estão com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta:
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Colatina
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Pancas
- Rio Bananal
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Vila Valério