Cidades do ES recebem alertas de chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

Além da chuva volumosa com ventos fortes, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em alguns municípios
Wilson Rodrigues

15 jan 2025 às 18:04

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 18:04

Previsão de chuvas intensas em cidades do ES é válida até quinta-feira (15) Crédito: Freepik
Municípios do Espírito Santo receberam dois alertas nesta quarta-feira (15) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): um de nível laranja, indicando perigo para chuvas intensas, e outro de nível amarelo, com menor grau de perigo potencial para chuvas intensas, ambos válidos até as 10h de quinta-feira (16).

Riscos | Alerta laranja

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Veja quais são as cidades sob este alerta: 

  1. Água Doce do Norte 
  2. Barra de São Francisco 
  3. Boa Esperança 
  4. Conceição da Barra 
  5. Ecoporanga 
  6. Montanha 
  7. Mucurici 
  8. Nova Venécia 
  9. Pedro Canário 
  10. Pinheiros 
  11. Ponto Belo 
  12. São Mateus 
  13. Vila Pavão

Riscos | Alerta amarelo

Outras 18 cidades capixabas, estão com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta:

  1. Águia Branca 
  2. Alto Rio Novo 
  3. Aracruz 
  4. Baixo Guandu  
  5. Colatina  
  6. Governador Lindenberg 
  7. Itaguaçu 
  8. Jaguaré 
  9. Linhares 
  10. Mantenópolis 
  11. Marilândia   
  12. Pancas 
  13. Rio Bananal 
  14. Sooretama 
  15. São Domingos do Norte 
  16. São Gabriel da Palha 
  17. São Roque do Canaã 
  18. Vila Valério

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

