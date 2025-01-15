Carro pega fogo em avenida de Laranjeiras na Serra

Um carro pegou fogo, no final da tarde desta quarta-feira (15), na Avenida Eudes Scherrer de Souza, em frente ao Terminal de Laranjeiras, na Serra . O trânsito, que chegou a ser desviado, já foi liberado.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que disse, em nota, que “foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo às 16h50, no local informado, e a ocorrência está em andamento.”

O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra informou, sem muitos detalhes, que por volta das 17 horas, desta quarta-feira (15) ocorreu um acidente de trânsito no local, envolvendo dois veículos de passeio.