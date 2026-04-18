A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

A transformação da Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC) reflete uma mudança na forma de pensar o papel do empresariado na cidade. Durante muito tempo, associações cumpriram bem sua função de representar, organizar demandas e dialogar com o poder público. Mas o cenário urbano e econômico evoluiu, e hoje exige mais do que representação.





Territórios competitivos não se sustentam apenas com boas intenções ou reivindicações pontuais. Eles dependem de gestão, coordenação e execução contínua. Foi a partir dessa compreensão que iniciamos, na ACPC, um processo de transformação, deixar de ser apenas uma entidade representativa para nos tornarmos uma estrutura ativa na organização do ambiente de negócios da Praia do Canto.





Essa mudança nos aproxima de modelos internacionais como o da Times Square Alliance, em Times Square, e a atuação da New West End Company, em Londres. São exemplos que mostram que, quando o setor privado atua de forma coordenada sobre o território, os resultados aparecem: mais segurança, mais fluxo, mais investimento e mais valor.