A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

A transformação da Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC) reflete uma mudança na forma de pensar o papel do empresariado na cidade. Durante muito tempo, associações cumpriram bem sua função de representar, organizar demandas e dialogar com o poder público. Mas o cenário urbano e econômico evoluiu, e hoje exige mais do que representação.
Territórios competitivos não se sustentam apenas com boas intenções ou reivindicações pontuais. Eles dependem de gestão, coordenação e execução contínua. Foi a partir dessa compreensão que iniciamos, na ACPC, um processo de transformação, deixar de ser apenas uma entidade representativa para nos tornarmos uma estrutura ativa na organização do ambiente de negócios da Praia do Canto.
Essa mudança nos aproxima de modelos internacionais como o da Times Square Alliance, em Times Square, e a atuação da New West End Company, em Londres. São exemplos que mostram que, quando o setor privado atua de forma coordenada sobre o território, os resultados aparecem: mais segurança, mais fluxo, mais investimento e mais valor.
Não se trata de copiar modelos, mas de aprender com eles e adaptar à nossa realidade. A Praia do Canto já é um dos principais polos econômicos do Espírito Santo. O desafio agora é dar um salto de qualidade, organizando aquilo que ainda acontece de forma fragmentada.
Estamos avançando com iniciativas concretas, especialmente na segurança patrimonial, na zeladoria e na ativação econômica. No campo da segurança, buscamos reduzir riscos, aumentar a presença e trazer mais previsibilidade para quem empreende e para quem frequenta o bairro. Um ambiente mais seguro não apenas protege, ele estimula o consumo, amplia o tempo de permanência e fortalece toda a dinâmica econômica.
Mas entendemos que segurança também passa por uma dimensão humana. Por isso, a ACPC tem apoiado iniciativas voltadas à recuperação de dependentes químicos, inclusive contribuindo para o financiamento de internações e ações de acolhimento. É uma abordagem responsável, que enfrenta o problema não apenas sob o ponto de vista urbano, mas também social. Cuidar do território é, necessariamente, cuidar das pessoas.
Ao mesmo tempo, ao qualificar o ambiente urbano e organizar o bairro, fortalecemos o potencial turístico da região. A Praia do Canto reúne atributos únicos, gastronomia, serviços, localização e vida urbana, que podem posicioná-la como um destino cada vez mais relevante. Para isso, é essencial oferecer uma experiência segura, agradável e consistente para moradores e visitantes.
Essa nova atuação também muda a forma como o empresário se relaciona com o território. Ele deixa de ser apenas usuário do espaço urbano e passa a ser agente da sua transformação. Ao contribuir coletivamente, passa a operar em um ambiente mais seguro, mais organizado e mais valorizado, o que se traduz diretamente em melhor desempenho para o seu negócio.
A ACPC não substitui o poder público. Nosso papel é complementar, coordenar e potencializar. Criar uma camada adicional de gestão que permita à Praia do Canto evoluir com mais consistência.
Estamos apenas no início. Mas a direção está clara. Não queremos apenas reagir aos problemas do bairro. Queremos construir, de forma organizada, o seu futuro.
Porque bairros não se transformam sozinhos. Eles são resultado da ação de quem decide assumir essa responsabilidade.